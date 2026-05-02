“Mucha gente muy contenta”: Figueroa celebró la convocatoria en el Festival del Chef Patagónico

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó de la 20° edición del Festival Nacional del Chef Patagónico en Villa Pehuenia Moquehue y destacó tanto la convocatoria del evento como el crecimiento de la producción regional y las obras de conectividad que impulsa la provincia.

En una entrevista con Huguex Cabrera durante la cobertura especial de Tardes de Primera por AM550 y Canal 24/7, el mandatario remarcó el movimiento que se vive en el festival y el protagonismo que ganan los vinos neuquinos.

“Mucha gente, mucha gente muy contenta en el primer día del festival, después de recorrer esta globa de vinos neuquinos que se están produciendo en distintos lugares de la provincia, desde el sur hasta el norte, y también en toda la región de Vaca Muerta. En Senillosa también hay muy buenos vinos”, expresó.

Figueroa también destacó el crecimiento de la producción vitivinícola provincial y el posicionamiento que viene logrando el Pinot Noir neuquino. “Estamos muy contentos con este valor agregado que significa contar con un buen vino neuquino. La calidad diferenciada del Pinot Noir se va a destacar cada vez más, porque tenemos el clima apropiado y productores que se están especializando en ese perfil”, sostuvo.

Obras y conectividad

Durante la entrevista, el gobernador también se refirió al plan de infraestructura vial que impulsa la provincia y explicó las dificultades que implica ejecutar obras en la región cordillerana.

“La gente lo está notando. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Para hacer una ruta primero hay que contar con el proyecto ejecutivo, y en muchos casos faltaban. Después hay que obtener el financiamiento, iniciar el proceso licitatorio, adjudicar y recién ahí comenzar con la obra. En la región cordillerana muchas veces tenemos apenas tres meses al año para trabajar, por lo que una ruta que en otro lugar puede demandar un año, acá nos lleva cuatro”, indicó.

Cientos de visitantes disfrutaron la primera jornada del festival en Villa Pehuenia.

Además, detalló el alcance del plan vial que actualmente se encuentra en marcha en la provincia. “Estamos haciendo 850 kilómetros de rutas nuevas, más del 70% de lo que se hizo en toda la historia de nuestra provincia. Y estamos repavimentando la mitad de las rutas construidas históricamente en Neuquén. En total, vamos a renovar 1.400 kilómetros: 850 nuevos y alrededor de 600 repavimentados”, afirmó.

Así continúa el Festival del Chef

El Festival Nacional del Chef Patagónico continuará hoy con entrada abierta al público y una agenda cargada de actividades que combinan formación, espectáculos y experiencias gastronómicas en Villa Pehuenia Moquehue.

Sábado 2 de mayo:

11: taller laboratorio sobre valor gastronómico y cultural, con Juani Gerardi

12: “Sabores en Desafío: Especial Quesos”, con productores y cocineros

14: regreso de “Kocinerito’s por un día”

Desde las 14: “Cocina Argentina”, con representantes de distintas provincias

19: participación de Dolly Irigoyen, madrina del evento

20.15: cierre gastronómico con Neuquén, a cargo de Pablo Buzzo

Desde las 21: música en vivo con Nenes de Antes y Blues del Garage

Domingo 3 de mayo: