Para el personal de Bomberos Voluntarios de Centenario este Día del Trabajador tendrá un doble reconocimiento: el de haber desarrollado su labor, como lo hacen a diario; y el de haber salvado a un padre y un hijo que casi mueren ahogados en el dique Ballester.

Cómo fue el operativo que evitó que un hombre y su hijo se ahogaran en Centenario

Una intervención rápida y precisa de los Bomberos de Centenario permitió rescatar a un hombre y a su hijo menor de edad que se encontraban en grave peligro de ahogarse en el Dique Ingeniero Ballester, durante la tarde de este viernes 1 de mayo. El incidente ocurrió minutos después de las 16, cuando ráfagas de viento de hasta 50 km/h desestabilizaron el kayak en el que navegaban, impactaron contra una de las compuertas y se les dio vuelta la embarcación en una zona de fuerte correntada, en cercanías de Vista Alegre Norte.

Una vez que recibieron la alerta, en cuestión de minutos, una dotación encabezada por el subcomandante Patricio Álvarez partió hacia el lugar con una moto de agua equipada especialmente para este tipo de rescates.

Al arribar, los bomberos se enfrentaron a un escenario complejo, con un gran caudal de agua y remolinos intensos. Sin dudarlo, ingresaron al agua y lograron alcanzar a las víctimas a la altura de la tercera compuerta. Primero, pusieron a salvo al hijo; y luego, al padre.

Personal de Bomberos de Centenario debió ingresar al dique Basllester con una moto de agua para socorrer al padre y su hijo que se ahogaban

Quiénes son y cómo se encontraban los vecinos rescatados en el dique Ballester de Centenario

Una vez finalizado el rescate, los Bomberos verificaron que padre e hijo son residentes de Vista Alegre. Ambos se encontraban conscientes y no requirieron de asistencia médica.

El riesgo de navegar con viento fuerte: claves para prevenir accidentes

El episodio vivido por este padre y este hijo en el dique Ballester vuelve a poner en foco los peligros de utilizar embarcaciones livianas, como kayaks, en condiciones climáticas adversas. Las ráfagas intensas pueden desestabilizar fácilmente este tipo de equipos, especialmente en zonas con corrientes, compuertas o remolinos como las aguas del río Neuquén.

Desde el ámbito de emergencias, se recomienda evitar salir a navegar cuando se registran vientos fuertes, utilizar siempre chaleco salvavidas —independientemente de la experiencia— y no alejarse de zonas seguras. Además, es fundamental contar con elementos de propulsión en buen estado y no subestimar cambios bruscos en las condiciones del clima.

En este caso, el menor llevaba chaleco, pero el adulto no, lo que incrementó el riesgo en una situación ya de por sí crítica. Ambos lograron sostenerse como pudieron hasta la llegada de los rescatistas.

El operativo también contó con la intervención de personal de la Comisaría N°49, alertado por vecinos que presenciaron la dramática escena. La rápida respuesta evitó consecuencias mayores en una jornada que, pese al viento, convocaba a familias a disfrutar de una tarde al aire libre.

Una segunda dotación de bomberos permaneció en apresto en el cuartel, lista para intervenir en caso de ser necesario, mientras que la cercanía y la capacidad de respuesta del equipo local resultaron determinantes para llegar a tiempo.