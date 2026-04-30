Este miércoles se desarrolló Encuentros 4.0 Experiencia Neuquén en el Centro de Convenciones Domuyo. Impulsado por Personal, el evento convocó a referentes de los sectores público, privado, académico y tecnológico y se analizó como la inteligencia artificial, el manejo de datos y los servicios digitales están transformando las formas de producir, gestionar y vivir, especialmente en uno de los principales polos productivos del país como lo es la provincia de Neuquén.

Desde el Paseo de la Costa, el móvil de 24/7 entrevistó al gerente de Asuntos Institucionales de Personal, Ramón Bernabé Arellano y al presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial (SAIA), Alexander Ditzend. Los referentes se mostraron muy conformes con la convocatoria y la respuesta de la comunidad que se dio cita en ese rincón de la ciudad de Neuquén. Asimismo describieron cómo es la participación del sector público y privado con la implementación de la inteligencia artificial ante los cambios que se avecinan.

Neuquén como una plaza estratégica de la Argentina

"Estamos muy contentos de estar en Neuquén porque todos sabemos que es un motor muy importante en ese modelo productivo que tiene nuestro país. Para nosotros como compañía, acompañar ese proceso de transformación en una plaza estratégica es muy importante. Sabemos que hay muchos paneles con locales y trajimos invitados desde Buenos Aires, para que cuenten sus experiencias, y el caso internacional de la brasileña Curitiba, que fue premiada como smart city (ciudad inteligente)", explicó Bernabé Arellano esta mañana.

Sobre las cualidades del reconocimiento a Curitiba, Bernabé Arellano remarcó que el proceso de transformación se sustentó en la gobernanza de los datos, la planificación inteligente, la tecnología y la innovación. Consultado sobre la relación entre la ciudad de Neuquén y la firma, el ejecutivo de Personal reconoció que están en "permanente contacto" con el equipo del intendente Mariano Gaido y agradeció la invitación y colaboración para la realización del evento.

Respecto al rol de la provincia de Neuquén en la matriz energética del país, Bernabé Arellano destacó el presente y la preparación para el futuro de Neuquén. "Muchos hablan de Neuquén, como Vaca Muerta, como el futuro de nuestro país, pero eso es un proceso de transformación. Es importante la tecnología, los servicios y las soluciones que tenemos que dar. Mariano (Gaido) con esos viajes (por Asia) o el caso de Curitiba quieren mostrar las mejores prácticas e implementarlas localmente", añadió.

Consultado sobre la experiencia de Personal con el uso de la inteligencia artificial, Bernabé Arellano destacó que primero testean puertas adentro de la herramientas para luego comunicar los logros. "Con la experiencia acumulada podemos ofrecer soluciones a los gobiernos corporativos, al sector empresario. Esta esa una plaza petrolera que también requiere servicios y soluciones de buena calidad. Acompañamos tanto al sector privado, en la región, como al sector público", inidicó.

Sobre el final de la entrevista, Bernabé Arellano destacó los contactos con el gobierno de Rolando Figueroa y Personal a través del Ministerio de Planificación, Innovación y Modernización. "Nosotros como empresa líder creemos en el contacto entre lo público y lo privado. Si se da esa articulación, ambas parte se potencian y se logran cambios", concluyó.

"El cambio más grande de la Humanidad"

Alexander Ditzend, presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, se mostró muy conforme con la convocatoria en el Centro de Convenciones Domuyo. A su turno, el especialista sostuvo que lo que se está viviendo no es algo que puede independizarse de otras actividades, sino que atraviesa a la sociedad en su conjunto. "El cambio que vamos a vivir es en todos los niveles. Decimos, desde SAIA, es el cambio más grande y más rápido que de la Humanidad. Lo decimos para estar preparados y para ver quién nos puede ayudar en cada uno de los pasos que damos", opinó.

Ante la pregunta del uso de la inteligencia artificial, Ditzend sostuvo que hay que amigarse con la tecnología, pero a la vez tomar los recaudos necesarios. "Es una tecnología poderosa, pero debemos sabre que no todos los problemas se pueden resolver con inteligencia artificial: siempre debe haber un componente humano. Estamos hablando del humano arriba del proceso, orquestando las inteligencias artificiales, que todo se vaya comportando de manera segura", sostuvo el presidente de SAIA.

Sobre el avance de la inteligencia artificial en la vida cotidiana, Ditzen sostuvo que en unos años, tal como ocurrió con la electricidad, también la haremos naturalizado. "No sólo lo vamos a tener en nuestro celular o una computadora, vamos a estar todo el día hablando con un agente artificial para que nos solucione todo. Va a empezar a estar en los pisos, en edificios, en la calle, en los autos, en la ropa. Ese es el mundo al que vamos", enumeró.

La inteligencia artificial en la vida personal y dentro de la corporación

Ditzen sostuvo que de manera análogo a lo que ocurre con eventos como Encuentros 4.0, donde la inteligencia artificial se presenta como algo novedoso, poco a poco, iremos comenzando a internalizarla en distintas prácticas cotidianas. "Lo vamos a empezar a ver en nuestro trabajo, en nuestras casas, en nuestra vida, en nuevas formas de vincularnos y va a ir transformándolo todo", expresó.

Ante la pregunta de qué sucede puertas adentro de las empresas, Ditzen sostuvo que desde los directorios o cargos jerárquicos debe haber un plan estratégico de cómo implementar las soluciones con IA. "Es algo difícil. Hay empresas que todavía están atrasadas en lo que es la digitalización de datos y esa es la clave para aplicar inteligencia artificial a nivel empresa. En eso está la gran mayoría de las compañías", concluyó.