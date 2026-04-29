Neuquén será sede de una nueva edición de Encuentros 4.0, el ciclo impulsado por Personal que promueve el intercambio de ideas sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana, la producción y el desarrollo de las comunidades. La jornada se realizará el próximo 30 de abril desde las 9.30 en el Centro de Convenciones Domuyo, en el Paseo de la Costa, con entrada libre y gratuita y modalidad híbrida.

El evento reunirá a referentes del sector público, privado, académico y tecnológico para analizar cómo la inteligencia artificial, los datos y los servicios digitales están transformando las formas de producir, gestionar y vivir, especialmente en uno de los principales polos productivos del país como lo es Neuquén. Bajo el eje “Productividad Inteligente”, la propuesta busca poner en agenda los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital, con especial foco en innovación, ciudades inteligentes, desarrollo de talento y el fortalecimiento de ecosistemas productivos locales.

La apertura contará con la participación de autoridades provinciales y municipales, junto a representantes de la organización, quienes abordarán el rol de la tecnología en la evolución de los territorios. Luego, el especialista Fabián Segovia dará una keynote centrada en cómo los servicios digitales están redefiniendo el desarrollo en contextos dinámicos.

A lo largo de la jornada se desarrollarán distintos paneles temáticos. Uno de ellos estará dedicado al concepto de “Estado inteligente”, donde se debatirá el uso de la inteligencia artificial en áreas clave como seguridad y justicia. También habrá un espacio enfocado en ciudades del futuro, con la experiencia de Curitiba, Brasil, como caso destacado en planificación urbana basada en datos.

Otro de los ejes será la gobernanza de la inteligencia artificial, donde se discutirán aspectos éticos, normativos y de cooperación entre sectores para un uso responsable de estas tecnologías. En paralelo, se abordará el desarrollo de talento y la innovación como pilares para acompañar la transformación digital en la región.

El cierre estará a cargo de Tomás Balmaceda y Augusto Salvatto, quienes propondrán una reflexión sobre el vínculo entre tecnología, cultura y sociedad, invitando a pensar los desafíos del futuro desde una mirada integral.

El encuentro cuenta con el apoyo de instituciones académicas y organizaciones del sector productivo, consolidándose como un espacio de articulación entre distintos actores. Además, forma parte de un ciclo federal que ya recorrió más de una decena de ciudades en Argentina y Paraguay. Quienes deseen participar deberán inscribirse previamente a través de la web oficial del evento, donde también se podrá seguir la transmisión en vivo.