El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó en el foro de AGEI un diagnóstico y una hoja de ruta para el desarrollo provincial, con una mirada puesta en el mediano y largo plazo.
Según explicó, el objetivo es “cambiar el paradigma de la escasez por el de la abundancia”, en un contexto donde la actividad de Oil & Gas —impulsada por Vaca Muerta— resulta central para la economía local y nacional.
El mandatario señaló que las decisiones actuales están orientadas a anticipar escenarios futuros y consolidar un modelo productivo sostenible.
Educación y empleo: eje de la movilidad social
El gobernador destacó que la inversión educativa es prioritaria para sostener el crecimiento:
- Más de 20.000 becas otorgadas.
- 85% de continuidad anual en estudiantes.
- 80% son primera generación universitaria.
- 65% corresponden a mujeres.
Además, subrayó el rol del Instituto Vaca Muerta, orientado a la formación técnica para la industria energética.
Según estimaciones oficiales, la provincia proyecta generar cerca de 6.000 nuevos puestos de trabajo, con más de 3.000 personas en formación.
Infraestructura: clave para el crecimiento
Figueroa indicó que la provincia ejecuta un plan de infraestructura con impacto directo en la actividad económica:
- 600 kilómetros de rutas en repavimentación.
- 850 kilómetros de nuevas trazas.
El objetivo es acompañar el crecimiento de sectores como turismo, producción y energía, y mejorar la logística para inversiones futuras.
Turismo y diversificación económica
El mandatario destacó el desempeño del turismo y anticipó una buena temporada invernal.
Entre las medidas mencionó:
- Desarrollo del aeropuerto de Chapelco.
- Incentivos fiscales para inversiones turísticas.
- Fortalecimiento de centros turísticos provinciales.
También subrayó la importancia de diversificar la matriz productiva más allá de los hidrocarburos.
Crecimiento poblacional y presión sobre servicios
Figueroa advirtió sobre el impacto del crecimiento demográfico en Neuquén:
- 6.000 nacimientos anuales.
- Más de 21.000 migrantes en un año.
- Demanda de 60 aulas nuevas por año.
Este escenario obliga a aumentar la inversión en infraestructura educativa y servicios públicos.
Inversión pública y objetivo 2029
El gobernador señaló que la provincia invierte alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en infraestructura y desarrollo.
El objetivo planteado es reducir significativamente la pobreza estructural hacia el año 2029, y luego avanzar en nuevas etapas de inversión y equilibrio fiscal.
Participación de mujeres y desarrollo social
Figueroa remarcó la creciente participación de mujeres en la política, la producción y las cadenas de valor, destacando su rol en la planificación a largo plazo y en la estabilidad de proyectos.