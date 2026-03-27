El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, presentó en el foro de AGEI un diagnóstico y una hoja de ruta para el desarrollo provincial, con una mirada puesta en el mediano y largo plazo.

Según explicó, el objetivo es “cambiar el paradigma de la escasez por el de la abundancia”, en un contexto donde la actividad de Oil & Gas —impulsada por Vaca Muerta— resulta central para la economía local y nacional.

El mandatario señaló que las decisiones actuales están orientadas a anticipar escenarios futuros y consolidar un modelo productivo sostenible.

Educación y empleo: eje de la movilidad social

El gobernador destacó que la inversión educativa es prioritaria para sostener el crecimiento:

Más de 20.000 becas otorgadas.

otorgadas. 85% de continuidad anual en estudiantes.

de continuidad anual en estudiantes. 80% son primera generación universitaria.

son primera generación universitaria. 65% corresponden a mujeres.

Además, subrayó el rol del Instituto Vaca Muerta, orientado a la formación técnica para la industria energética.

Según estimaciones oficiales, la provincia proyecta generar cerca de 6.000 nuevos puestos de trabajo, con más de 3.000 personas en formación.

Infraestructura: clave para el crecimiento

Figueroa indicó que la provincia ejecuta un plan de infraestructura con impacto directo en la actividad económica:

600 kilómetros de rutas en repavimentación.

de rutas en repavimentación. 850 kilómetros de nuevas trazas.

El objetivo es acompañar el crecimiento de sectores como turismo, producción y energía, y mejorar la logística para inversiones futuras.

Turismo y diversificación económica

El mandatario destacó el desempeño del turismo y anticipó una buena temporada invernal.

Entre las medidas mencionó:

Desarrollo del aeropuerto de Chapelco.

Incentivos fiscales para inversiones turísticas.

Fortalecimiento de centros turísticos provinciales.

También subrayó la importancia de diversificar la matriz productiva más allá de los hidrocarburos.

Crecimiento poblacional y presión sobre servicios

Figueroa advirtió sobre el impacto del crecimiento demográfico en Neuquén:

6.000 nacimientos anuales.

anuales. Más de 21.000 migrantes en un año.

en un año. Demanda de 60 aulas nuevas por año.

Este escenario obliga a aumentar la inversión en infraestructura educativa y servicios públicos.

Inversión pública y objetivo 2029

El gobernador señaló que la provincia invierte alrededor de 1.000 millones de dólares anuales en infraestructura y desarrollo.

El objetivo planteado es reducir significativamente la pobreza estructural hacia el año 2029, y luego avanzar en nuevas etapas de inversión y equilibrio fiscal.

Participación de mujeres y desarrollo social

Figueroa remarcó la creciente participación de mujeres en la política, la producción y las cadenas de valor, destacando su rol en la planificación a largo plazo y en la estabilidad de proyectos.