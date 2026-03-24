La ciudad de Neuquén recibirá el 4° Foro Regional de la Asociación Global Equidad e Integridad (AGEI) entre el 26 y el 28 de marzo de 2026, con actividades centradas en el desarrollo económico regional, la industria energética y la participación de mujeres en sectores estratégicos.

La presidenta de AGEI, Lina Anllo, confirmó en diálogo con el programa “La Segunda Mañana” de AM550 La Primera que el evento forma parte de una agenda federal que ya recorrió provincias como Misiones, Córdoba y Mendoza, poniendo en valor distintas economías locales.

Vaca Muerta y el Oil & Gas, en el centro del debate

Uno de los ejes principales del foro será el desarrollo de Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del país. Según Anllo, existe un fuerte interés a nivel nacional en la región, lo que motivó la elección de Neuquén como punto de partida del calendario 2026.

“El Oil & Gas es presente y futuro del país, y hay una mirada puesta en la cadena de valor que se genera en torno a esta industria”, señaló.

Recorrido y actividades en territorio

El evento incluirá una visita a Vaca Muerta junto a la empresa YPF, además de paneles y espacios de análisis sobre la industria energética, las finanzas y el impacto económico regional.

Mujeres en industrias estratégicas

La industria petrolera fue históricamente dominada por hombres, aunque en los últimos años se registra un crecimiento de mujeres en áreas técnicas y de decisión.

Anllo explicó que actualmente “hay más mujeres ingenieras y profesionales STEM incorporándose al sector”, aunque reconoció que el proceso de equidad aún está “a mitad de camino”.

Políticas públicas y sector privado

El foro también abordará iniciativas de empresas como YPF y Vista, que impulsan políticas internas para incrementar la participación femenina en cargos jerárquicos y en la cadena de valor del sector energético.

Economía regional: más allá del petróleo

Además del Oil & Gas, el foro incluirá paneles sobre otras actividades clave de la región:

Producción frutícola

Turismo sustentable

Industria vitivinícola

Emprendimientos locales

Participarán empresarias, funcionarias y referentes del sector privado, incluyendo la CEO de Trevisur, en un esquema que busca visibilizar la diversidad productiva de Neuquén.

Agenda del evento: tres días de actividades

El 4° Foro Regional AGEI se desarrollará en el Hotel Casino Magic con el siguiente cronograma:

Día 1 – Jueves 26

Visita a Vaca Muerta junto a YPF

Cóctel de networking

Día 2 – Viernes 27

Foro central con paneles, talleres y rondas de negocios

Espacios de networking y participación federal

Día 3 – Sábado 28

Recorridos turísticos y culturales por Neuquén

Visita a bodegas de la región

Inscripciones abiertas y participación federal

Desde la organización informaron que ya están habilitadas las inscripciones a través del sitio oficial de AGEI, con cupos disponibles para todas las actividades.

El foro convocará a empresarias, jóvenes talentos, emprendedores, funcionarios y profesionales de todo el país, con el objetivo de generar redes, impulsar negocios y promover el desarrollo sostenible.

La entrevista completa: