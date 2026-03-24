La ciudad de Neuquén recibirá el 4° Foro Regional de la Asociación Global Equidad e Integridad (AGEI) entre el 26 y el 28 de marzo de 2026, con actividades centradas en el desarrollo económico regional, la industria energética y la participación de mujeres en sectores estratégicos.
La presidenta de AGEI, Lina Anllo, confirmó en diálogo con el programa “La Segunda Mañana” de AM550 La Primera que el evento forma parte de una agenda federal que ya recorrió provincias como Misiones, Córdoba y Mendoza, poniendo en valor distintas economías locales.
Vaca Muerta y el Oil & Gas, en el centro del debate
Uno de los ejes principales del foro será el desarrollo de Vaca Muerta, considerada una de las principales reservas de hidrocarburos no convencionales del país. Según Anllo, existe un fuerte interés a nivel nacional en la región, lo que motivó la elección de Neuquén como punto de partida del calendario 2026.
“El Oil & Gas es presente y futuro del país, y hay una mirada puesta en la cadena de valor que se genera en torno a esta industria”, señaló.
Recorrido y actividades en territorio
El evento incluirá una visita a Vaca Muerta junto a la empresa YPF, además de paneles y espacios de análisis sobre la industria energética, las finanzas y el impacto económico regional.
Mujeres en industrias estratégicas
La industria petrolera fue históricamente dominada por hombres, aunque en los últimos años se registra un crecimiento de mujeres en áreas técnicas y de decisión.
Anllo explicó que actualmente “hay más mujeres ingenieras y profesionales STEM incorporándose al sector”, aunque reconoció que el proceso de equidad aún está “a mitad de camino”.
Políticas públicas y sector privado
El foro también abordará iniciativas de empresas como YPF y Vista, que impulsan políticas internas para incrementar la participación femenina en cargos jerárquicos y en la cadena de valor del sector energético.
Economía regional: más allá del petróleo
Además del Oil & Gas, el foro incluirá paneles sobre otras actividades clave de la región:
- Producción frutícola
- Turismo sustentable
- Industria vitivinícola
- Emprendimientos locales
Participarán empresarias, funcionarias y referentes del sector privado, incluyendo la CEO de Trevisur, en un esquema que busca visibilizar la diversidad productiva de Neuquén.
Agenda del evento: tres días de actividades
El 4° Foro Regional AGEI se desarrollará en el Hotel Casino Magic con el siguiente cronograma:
Día 1 – Jueves 26
- Visita a Vaca Muerta junto a YPF
- Cóctel de networking
Día 2 – Viernes 27
- Foro central con paneles, talleres y rondas de negocios
- Espacios de networking y participación federal
Día 3 – Sábado 28
- Recorridos turísticos y culturales por Neuquén
- Visita a bodegas de la región
Inscripciones abiertas y participación federal
Desde la organización informaron que ya están habilitadas las inscripciones a través del sitio oficial de AGEI, con cupos disponibles para todas las actividades.
El foro convocará a empresarias, jóvenes talentos, emprendedores, funcionarios y profesionales de todo el país, con el objetivo de generar redes, impulsar negocios y promover el desarrollo sostenible.