El gobernador Alberto Weretilneck y el ministro Juan Pablo Muena lanzaron el programa “Enfocar RN”, una iniciativa que busca garantizar atención oftalmológica gratuita y entrega de anteojos en toda la provincia, especialmente para sectores vulnerables.

El plan se presentó en Bariloche y apunta a resolver una problemática extendida: la dificultad para acceder a controles visuales. Para eso, se pondrán en marcha unidades móviles equipadas como consultorios que recorrerán escuelas, barrios y zonas rurales durante todo el año.

Además, el programa prioriza a niños y adolescentes de 6 a 18 años, adultos mayores de 60 y personas con discapacidad. En cada operativo se realizarán controles visuales completos y se entregarán anteojos en el momento, lo que permitiría solucionar la mayoría de los casos sin demoras.

En ese sentido, Muena aseguró que se llegará “a cada rincón de la provincia” y destacó que la iniciativa surge de una demanda concreta de la población. Durante los operativos se realizan controles de agudeza visual, exámenes clínicos completos y entrega gratuita de anteojos graduados de alta calidad, lo que permite resolver en el momento el 80% de los casos. Además, el programa incorpora un sistema de gestión digital desarrollado por ALTEC S.E., que garantiza la trazabilidad de las atenciones y un seguimiento personalizado de cada beneficiario.

Finalmente, “Enfocar RN” tendrá presencia en todas las regiones de Río Negro, con el objetivo de eliminar barreras y reforzar el acceso a la salud visual en todo el territorio.

Cómo inscribirse en Enfocar RN

Las inscripciones estarán habilitadas a partir del 11 de mayo y se realizarán de manera online:

1. Ingresar a enfocar.rionegro.gov.ar

2. Seleccionar la opción “Ver campañas disponibles”

3. Elegir la localidad

4. Completar los datos del paciente

5. En caso de menores de edad, agregar los datos del tutor 6. Indicar antecedentes visuales

7. Confirmar el registro

Una vez finalizado el proceso, la inscripción queda confirmada.Para consultas, están disponibles los teléfonos: 2920 616906 y 2920 620959.