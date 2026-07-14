El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informó que un árbol de grandes dimensiones cayó sobre la línea de 33 kV Chos Malal-Andacollo, provocando la interrupción del suministro eléctrico en localidades del departamento Minas, Tricao Malal y sectores de Chos Malal.

Según explicó el organismo, el árbol se encontraba a unos 20 metros de la traza eléctrica, pero debido a su gran porte alcanzó los conductores al desplomarse, ocasionando la rotura de una ménsula y dejando fuera de servicio la línea.

Las cuadrillas del EPEN identificaron rápidamente el punto de la falla y trabajan en la reparación junto a personal de la Guardia de la Cuadrilla Norte, en medio de fuertes vientos, condición que dificulta las tareas. La reposición de la línea de 33 kV demandaría alrededor de cuatro horas, mientras que el servicio del alimentador 102 de Chos Malal se estima restablecer en una hora y media.

Un árbol cayó sobre la línea de 33 kV y rompió una estructura eléctrica

El EPEN precisó que la contingencia fue provocada por la caída de un árbol de grandes dimensiones, que al desplomarse alcanzó la línea de 33 kV que abastece a Andacollo.

Como consecuencia del impacto se produjo la rotura de una ménsula, uno de los componentes que sostiene los conductores de la red eléctrica, generando la interrupción del suministro en gran parte del norte neuquino.

Qué localidades permanecen afectadas

La interrupción del servicio alcanza a:

Andacollo

Huinganco

Los Miches

Los Guañacos

Las Ovejas

Varvarco

Manzano Amargo

Villa Curi Leuvú

Tricao Malal

Además, distintos sectores de Chos Malal permanecieron sin energía debido a la caída de árboles sobre líneas de distribución.

Chos Malal también sufrió daños en la red de distribución

La corresponsal de Prima Multimedios en el norte neuquino, Celina Barchiesi, informó que alrededor de las 16 comenzaron los cortes en distintos barrios de Chos Malal.

El EPEN confirmó que el alimentador 104 ya fue restablecido, mientras que continúa la reparación del alimentador 102, en el sector Puentes Viejos, donde también se registró la caída de árboles sobre la línea.

La empresa estima que ese servicio podrá normalizarse en aproximadamente una hora y media.

Las localidades del departamento Minas funcionan con generación propia

Para reducir el impacto del corte, el EPEN activó los sistemas de generación local, permitiendo mantener el suministro en varias localidades del departamento Minas y Tricao Malal mientras avanzan las reparaciones sobre la línea principal.

Se trata de un mecanismo de contingencia que permite abastecer servicios esenciales hasta que vuelva a operar la línea de 33 kV.

Los fuertes vientos complican las tareas

Las cuadrillas de mantenimiento trabajan bajo condiciones climáticas adversas, con fuertes ráfagas que dificultan la reparación y obligan a extremar las medidas de seguridad.

Por ese motivo, el organismo aclaró que el tiempo estimado de reposición del servicio podría modificarse según evolucione el clima y el avance de los trabajos.

El corte coincidió con problemas de telefonía

La jornada estuvo marcada por otros inconvenientes en el norte neuquino.

De acuerdo con Barchiesi, desde las 10 de la mañana numerosos usuarios también reportaron la interrupción de los servicios de Movistar y Claro, complicando las comunicaciones incluso antes del corte eléctrico.

Hasta el momento no existe información oficial que vincule ambos episodios.