Volvió la energía en Chos Malal, mientras varias localidades del norte neuquino siguen dependiendo de generadores

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) restableció el servicio eléctrico en Chos Malal alrededor de las 19:25, luego de más de tres horas de interrupción provocada por la caída de un árbol sobre una línea de 33 kV.

Sin embargo, la situación todavía no está normalizada en el departamento Minas. Desde el área de Prensa del EPEN confirmaron a este medio que las tareas continúan sobre la línea dañada y que varias localidades permanecen abastecidas mediante sistemas de generación de emergencia.

"Sigue igual. Hay muchas localidades del departamento Minas donde se genera con equipos electrógenos de reserva y se abastecen servicios esenciales o una parte del casco urbano", informaron desde el EPEN.

El departamento Minas continúa con generación de emergencia

Mientras avanzan las reparaciones sobre la línea de 33 kV Chos Malal-Andacollo, varias localidades siguen funcionando con equipos electrógenos de respaldo.

Según confirmó el EPEN, esos sistemas permiten mantener el suministro en servicios esenciales y, en algunos casos, abastecer parte del casco urbano, aunque la reposición total dependerá de la reparación definitiva de la línea.

La caída de un árbol provocó la emergencia eléctrica

El organismo explicó que un árbol de grandes dimensiones, ubicado a unos 20 metros de la traza, cayó sobre la línea de 33 kV, alcanzó los conductores y provocó la rotura de una ménsula, dejando fuera de servicio la infraestructura que alimenta al departamento Minas.

Al cierre de esta nota, Chos Malal ya recuperó el suministro eléctrico, mientras que el EPEN mantiene el operativo de reparación sobre la línea de 33 kV. En varias localidades del departamento Minas continúa el abastecimiento mediante equipos electrógenos de reserva, priorizando los servicios esenciales y parte de las zonas urbanas, sin que todavía exista una confirmación oficial sobre la hora en que se normalizará completamente el servicio.