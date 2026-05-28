El equipo inclusivo neuquino Pehuenes Natación, perteneciente a Espacio Queer, tuvo una destacada participación en el torneo nacional LGBT+ “Somos Manada”, realizado del 22 al 24 de mayo en la ciudad de Córdoba, donde obtuvo un total de siete medallas de oro y alcanzó el cuarto puesto en la clasificación general por equipos.

La competencia reunió a delegaciones de distintas provincias del país en un encuentro que combinó deporte, integración y construcción comunitaria. El equipo de Neuquén logró destacarse en distintas pruebas individuales de natación, alcanzando los primeros puestos en las disciplinas de mariposa, pecho y libres, consolidando así un importante desempeño deportivo a nivel nacional.

Desde Espacio Queer señalaron que esta participación representa mucho más que un resultado competitivo:

“Cada torneo es también una oportunidad para seguir construyendo espacios deportivos respetuosos, accesibles y libres de discriminación, donde todas las personas puedan desarrollar su potencial”.

El reconocimiento al equipo neuquino

El cuarto lugar obtenido por Pehuenes Natación posiciona al equipo entre los más destacados del torneo y reafirma el crecimiento sostenido de una propuesta deportiva que, desde Neuquén, continúa promoviendo la participación y el acceso al deporte en condiciones de igualdad.

La participación en “Somos Manada” también permitió fortalecer vínculos con equipos y organizaciones de distintas ciudades del país, generando redes de intercambio y trabajo colectivo en torno al deporte y la inclusión social.

Desde la organización remarcaron además el esfuerzo autogestivo que hizo posible el viaje y la representación de la provincia en el certamen, destacando el compromiso de quienes integran el equipo y acompañan el proyecto deportivo.

Con estos resultados, Pehuenes Natación continúa consolidándose como una referencia regional en el desarrollo de propuestas deportivas con perspectiva de géneros y diversidad.