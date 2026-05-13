El equipo Pehuenes Natación, parte de la organización Espacio Queer de Neuquén, participará del torneo nacional LGBT+ “Somos Manada”, que se desarrollará los días 22, 23 y 24 de mayo en la ciudad de Córdoba.

El evento es organizado por la agrupación "Hienas Deportes Disidentes" y reunirá a delegaciones de distintas provincias del país en diversas disciplinas, entre ellas natación, fútbol, vóley, atletismo y básquet, con la participación de más de 20 equipos y cientos de deportistas.

La presencia del equipo neuquino en este encuentro nacional representa una nueva instancia de participación en el circuito deportivo, consolidando el trabajo que desde hace años impulsa Espacio Queer en Neuquén.

De qué se trata el espacio

La organización, nacida en 2019, promueve actividades culturales y deportivas abiertas a toda la comunidad, con el objetivo de construir entornos respetuosos y accesibles para todas las personas.

Una de sus características es que incluyen a personas no binarias o trans que no tienen el cambio registral, ya que se pueden inscribir y participar con su nombre autopercibido, aunque en su DNI figure otro nombre o género. La propuesta no es exclusivamente LGBT, sino para todo el que quiera ser parte de un espacio libre.

Pehuenes Natación es uno de los primeros equipos de natación con enfoque inclusivo de la región, que ha participado en competencias nacionales e internacionales, obteniendo incluso resultados destacados en torneos de carácter mundial.

Además de lo deportivo, la participación en este tipo de encuentros busca fortalecer redes entre equipos de distintas ciudades y promover formas de práctica deportiva basadas en el respeto, la igualdad de oportunidades y la construcción de espacios seguros.

En este sentido, el torneo “Somos Manada” se presenta como un espacio de intercambio y crecimiento, donde el deporte se entiende como una herramienta de integración social.