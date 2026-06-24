El Gobierno de Río Negro confirmó que denunció una filtración de información reservada de sus sistemas informáticos, entre la que se encontraban recibos de sueldo de integrantes del Poder Ejecutivo, incluido el gobernador Alberto Weretilneck. La investigación apunta a un empleado estatal por acceso indebido a documentación sensible y derivó en un allanamiento judicial en las instalaciones de ALTEC, donde fue secuestrado un equipo informático considerado clave para esclarecer el caso.

La polémica estalló luego de que trascendiera la existencia de una investigación relacionada con información interna del Estado provincial. Frente a las versiones que comenzaron a circular durante las últimas horas, el gobierno rionegrino salió a fijar posición y aseguró que el procedimiento realizado en ALTEC no tuvo como objetivo investigar a la empresa estatal, sino avanzar sobre una denuncia presentada por la propia administración provincial.

Según se informó oficialmente, todo comenzó cuando se detectó un posible acceso irregular a documentación reservada alojada en los sistemas informáticos de la administración pública. La situación encendió las alarmas en los organismos provinciales, especialmente porque entre los archivos a los que se habría accedido figuraban recibos de haberes de funcionarios de primera línea, incluido el mandatario provincial.

A partir de esa detección, el Ejecutivo solicitó la colaboración técnica de ALTEC para intentar reconstruir qué había ocurrido. Fue entonces cuando, según la versión oficial, los especialistas lograron identificar el equipo desde el cual se habría realizado el acceso cuestionado. Ese dispositivo quedó bajo resguardo y posteriormente fue entregado a la Justicia para la realización de peritajes informáticos.

Mientras la causa avanza bajo estricta reserva, una de las principales incógnitas sigue siendo la identidad del empleado sospechado. El Gobierno evitó brindar detalles sobre el área en la que se desempeña, su función dentro de la estructura estatal o si actualmente continúa trabajando con acceso a sistemas sensibles.

En el comunicado oficial no se precisa cuándo se produjo la presunta filtración, cuántos documentos fueron extraídos ni si la información fue posteriormente difundida fuera de los circuitos internos del Estado. Tampoco se informó si existirían otras personas bajo sospecha o si la maniobra fue realizada por un único usuario.

En ese contexto, el Ejecutivo provincial puso especial énfasis en despegar a ALTEC de cualquier sospecha. De hecho, remarcó en reiteradas oportunidades que la empresa estatal actuó exclusivamente como colaboradora técnica de la investigación y que fue precisamente su intervención la que permitió localizar el equipo informático ahora sometido a análisis judicial.

Por estas horas, los peritajes sobre la computadora secuestrada aparecen como una pieza central para determinar qué ocurrió dentro de los sistemas provinciales, quién accedió a la información reservada y cuál fue el verdadero alcance de una filtración que golpeó de lleno a las máximas autoridades del Gobierno rionegrino.

Fuentes ligadas al gobierno rionegrino apuntan a un empleado que filtró la información para el uso de una campaña de desprestigio contra Weretilneck ante el inminente comienzo de la campaña electoral hacia las elecciones a gobernador del año próximo. En las últimas semanas varias publicaciones en redes sociales publicaron recibos de sueldos de empleados de la Legislatura de Río Negro, vinculados con el oficialismo de Juntos Somos Río Negro (JSRN).