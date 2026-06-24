Una fuerte polémica política se desató en Río Negro luego de que circularan versiones sobre un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el presunto secuestro de una computadora vinculada al entorno del gobernador Alberto Weretilneck. La respuesta oficial no tardó en llegar: desde la Provincia calificaron la información como “absolutamente falsa” y denunciaron una nueva operación mediática destinada a generar confusión.

A través de un duro comunicado, el Gobierno provincial aseguró que nunca existió un procedimiento judicial en dependencias gubernamentales y que tampoco hubo requerimientos de la Justicia relacionados con los hechos que intentaron instalarse públicamente durante las últimas horas. Además el gobernador Alberto Weretilneck salió al aire por LU19 y dijo:

"Anoche fuimos víctimas de un ataque de distintas páginas y medios que difundieron información sobre un supuesto allanamiento. Quiero ser muy claro: no hubo ningún allanamiento en oficinas públicas y tampoco en mi persona. No he recibido ninguna solicitud de información ni requerimiento judicial".

Además, sostuvo no haber recibido ningún pedido de información por parte de la Justicia respecto de esa causa. "Y la verdad es que tampoco tendría sentido, porque no tengo absolutamente nada que ver con ese tema. Esto es una actitud típica de la oposición, como ocurrió durante la campaña electoral para senadores. Es la manera que tienen algunos sectores de hacer política. No sorprende lo que sucede en Río Negro cuando se quedan sin argumentos frente a la marcha del Gobierno y al rumbo que está tomando la provincia".

Además, el texto oficial apuntó directamente contra sectores de la oposición política. “Una vez más, determinados sectores políticos apelan a la mentira, la falacia y el agravio como única herramienta de acción ante la ausencia de propuestas, de ideas y de un proyecto para Río Negro”, señalaron desde la administración provincial.

En ese contexto, el comunicado del Gobierno sostuvo que detrás de estas versiones existe una estrategia basada en la difusión de información falsa. Según expresaron, cuando faltan propuestas para presentar a la ciudadanía aparecen las operaciones mediáticas, las noticias falsas y los intentos de instalar escenarios inexistentes para generar impacto político.

Por otra parte, también cuestionaron a quienes replicaron la información sin verificarla previamente. Desde Casa de Gobierno consideraron preocupante que algunos medios y operadores políticos difundan versiones sin sustento, contribuyendo a la desinformación y afectando la institucionalidad provincial.

Finalmente, la gestión de Weretilneck ratificó su compromiso con la transparencia y aseguró que continuará enfocada en la agenda de gestión. “Mientras algunos construyen relatos falsos, Río Negro continúa avanzando”, afirmaron. El comunicado cerró con una frase que resume el tono de la respuesta oficial: “Las mentiras duran un instante. Los hechos permanecen”.