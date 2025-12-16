El Gobierno Provincial fortaleció la capacidad operativa del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) mediante la incorporación de drones, cámaras y soluciones de conectividad, con asistencia técnica de la empresa estatal ALTEC. La medida es parte de la Emergencia Ígnea vigente en Río Negro.

Los nuevos drones están equipados con cámaras de alta resolución y sensores térmicos que permiten realizar reconocimiento aéreo en áreas de difícil acceso, detectar columnas de humo en etapas iniciales y seguir con mayor precisión la evolución de incendios activos.

En paralelo, se avanza en la instalación de cámaras fijas de monitoreo en puntos estratégicos del territorio provincial, ubicadas en sectores elevados o de amplia visibilidad. Estos dispositivos garantizan vigilancia continua durante las 24 horas y el registro de imágenes clave para el análisis y la planificación operativa.

El refuerzo tecnológico se completa con enlaces de conectividad y redes de transmisión de datos provistos por ALTEC, que aseguran comunicación estable y segura para el envío inmediato de imágenes e información desde el terreno hacia los centros de coordinación.

Emergencia Ígnea

La medida forma parte de la Emergencia Ígnea declarada en Río Negro ante el riesgo extremo de incendios forestales, producto de las condiciones críticas actuales: altas temperaturas, baja humedad y abundante material vegetal seco.

Con estas acciones, la provincia consolida un esquema de prevención y respuesta más eficiente, incorporando tecnología al servicio del cuidado del ambiente, la protección de las comunidades y el trabajo de los combatientes forestales en todo el territorio.