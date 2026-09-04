Trabajadores del Congreso increparon y persiguieron a los legisladores libertarios José Peluc y Enzo Fullone luego de la polémica designación de Nahuel Piccoli Fortuny como director coordinador general de la Biblioteca del Congreso. El nombramiento generó cuestionamientos por el procedimiento utilizado para aprobarlo, por sus antecedentes políticos y, especialmente, por el estrecho vínculo que mantiene con el senador rionegrino, con quien fue socio en una empresa constructora.

La escena ocurrió después de una reunión en la que se terminó aprobando la llegada del roquense Piccoli Fortuny al organismo. Según reconstruyeron distintos medios, la postulación había sido incorporada sobre la hora y la primera votación terminó empatada 6 a 6. Los libertarios insistieron con volver a votar hasta conseguir la mayoría necesaria, mientras desde la oposición reclamaban un cuarto intermedio.

El desenlace dejó una imagen difícil de disimular: cuando Peluc y Fullone salieron del edificio, un grupo de trabajadores comenzó a seguirlos e increparlos por la designación. Los reclamos continuaron en las inmediaciones del Congreso y convirtieron una discusión política interna en un episodio público.

Quién es Nahuel Piccoli Fortuny

Pero detrás del escándalo aparece una historia bastante más larga. Piccoli Fortuny no es un recién llegado a los pasillos del Congreso ni alguien que haya aparecido de la nada en el universo libertario. Su recorrido comenzó varios años atrás y atravesó diferentes espacios políticos. Fue asesor de la entonces senadora Magdalena Odarda y posteriormente continuó vinculado al Congreso. Más adelante quedó ligado al armado de Lorena Villaverde, cuando la dirigente rionegrina comenzó a construir su estructura dentro de La Libertad Avanza.

Ese tránsito resulta clave para entender su actual llegada a la Biblioteca. Piccoli Fortuny pasó de trabajar con dirigentes de distintos sectores a convertirse en uno de los hombres más importante en el reducido núcleo rionegrino de LLA.

Y allí aparece el dato que ahora vuelve a quedar bajo la lupa: Fullone y Piccoli Fortuny no solamente comparten una historia política. Son amigos íntimos y también fueron socios en una constructora.

La relación viene de antes de que Fullone llegara al Senado. Piccoli Fortuny formó parte del entorno que acompañó su crecimiento dentro de La Libertad Avanza y tuvo participación en el armado que terminó llevando al joven roquense desde Vialidad Nacional hasta la Cámara Alta.

Fullone, además, llegó al Senado como reemplazante de Villaverde después de haber ocupado el segundo lugar de la lista libertaria en Río Negro. Su ascenso político fue acompañado por un cambio en el mapa interno del espacio: mientras se alejaba de Villaverde, fortaleció su vínculo con Aníbal Tortoriello y con dirigentes que comenzaron a disputar el control de La Libertad Avanza en la provincia. Para luego de asumir, cortar las relaciones con el empresario cipoleño y erigirse como máximo representante de LLA en la provincia.

En ese proceso, Piccoli Fortuny mantuvo su relación estrecha con el senador. Y ahora, con su designación en la Biblioteca del Congreso, ese vínculo vuelve a quedar expuesta.

La polémica no se limita al vínculo personal y comercial. Durante la discusión por el nombramiento también aparecieron cuestionamientos por una denuncia por violencia intrafamiliar que habría derivado en una medida de restricción de acercamiento a su padre y la esposa de este, con quienes protagonizaron una escandalosa pelea en el casamiento de su hermana hace un par de años, con la intervención de la Policía. Se trata, en cualquier caso, de un antecedente denunciado y no de una condena penal, por lo que corresponde diferenciar ambas situaciones.

También fueron planteadas objeciones sobre su experiencia para ocupar un cargo de conducción en una institución como la Biblioteca del Congreso. Sus antecedentes conocidos están principalmente relacionados con la actividad política, legislativa y partidaria, más que con la gestión bibliotecaria.