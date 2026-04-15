Una transitada y conflictiva esquina del barrio Islas Malvinas ahora cuenta con semáforo para reducir los siniestros y mejorar la seguridad. Se trata de la intersección de Elordi y Colón, un punto crítico debido a la alta siniestralidad.

“Este semáforo tiene un rol protagónico en la ciudad. Tenemos la sede del Consejo Provincial de Educación (CPE), las escuelas especiales que están aquí y además el transporte público que baja por la calle Colón que es muy importante. Estos semáforos, en estos puntos rojos que tiene la ciudad, son fundamentales”, señaló María Pasqualini, secretaria de Jefatura de Gabinete.

Además del semáforo, recordó la importancia de que los conductores respeten los límites de velocidad y las sendas peatonales.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó: “Era un lugar crítico por la siniestralidad. Estamos muy contentos de poner en funcionamiento el semáforo, ya que brinda mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas que circulan por el sector”, expresó.

Además, señaló que se trata de un punto de gran circulación: “En esta esquina hay tres escuelas y una sede administrativa provincial muy importante”, agregó.

La opinión y agradecimiento de los vecinos

Por su parte, el presidente de la comisión vecinal del barrio Islas Malvinas, Juan Antiñir, reforzó la importancia de las obras que se llevan adelante en el sector y remarcó que era un pedido sostenido por los vecinos.

“Esto lo veníamos solicitando hace tiempo. Junto a los vecinos del sector lo habíamos planteado en reiteradas oportunidades, así que hoy es muy importante que se concrete”, señaló.

Antiñir también manifestó su preocupación por la seguridad vial en la zona, especialmente por la alta circulación vinculada a establecimientos educativos.

“Tenemos muchas escuelas, eso implica un movimiento constante. Lamentablemente, ayer hubo un accidente con una persona que iba a trabajar y fue atropellada”, indicó el referente barrial. Por esto pidió mayor conciencia y que se reduzca la velocidad.