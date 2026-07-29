La Escuela Primaria 313 de San Martín de los Andes inauguró una nueva etapa con obras y proyectos

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa y el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, inauguraron este miércoles la obra de ampliación y renovación integral del edificio de la escuela número 313, la única institución primaria del sector La Vega, un área de la ciudad que pasó de ser una zona casi rural y de chacras a consolidarse en espacio habitacional urbano.

“Con pocas palabras y muchas acciones se demuestra lo importante que es para este Gobierno la educación”, dijo Figueroa. Por esto, el gobernador agradeció a la directora de la institución y a todos quienes tuvieron que trasladarse a otros establecimientos mientras duró la obra.

Recordó las tres escuelas que se inauguraron en la zona rural, Pilpil, Lago Hermoso y Lolog; que se suman al resto de las obras en la localidad, a la construcción del CEF y del natatorio que se construirá que “es la oportunidad para que muchos chicos puedan, en una ciudad que tiene lagos y ríos, aprender a nadar”.

“Me resisto a que la provincia del Neuquén sea la del de sálvese quien pueda. Acá el Estado tiene que estar presente”, remarcó. Por esto, “estamos haciendo o licitando antes del mes de octubre más de 100.000 metros cuadrados de escuelas”.

“Son un promedio de 700 aulas, que son las mismas 700 aulas que algunos no tuvieron el coraje ni la dedicación de hacer, y terminaron creando escuelas para meter a los chicos en un cubo de lata llamado tráiler, para que tengan frío en el invierno, con condiciones totalmente deplorables para poder educarse”, aseguró.

Figueroa destacó que, en la República Argentina, “somos la provincia que más invierte en la educación pública, la primera en el ranking de las provincias en inversión por alumno. Y hoy me llevo de acá el sentimiento de que vale la pena, porque hay docentes, hay chicos y hay padres comprometidos”.

Por esto, indicó que, “ya hemos eliminado el 60% de esas aulas tráiler en la provincia, y queremos llegar a diciembre de 2027 sin que existan los tráileres en la provincia”. El mandatario también anunció que iniciará todas las gestiones “para que en el segundo semestre de 2027 la escuela 313 también tenga el SUM”.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, a su turno, recordó todas las obras que se realizan en la localidad para el área educativa: “Tenemos en ejecución las obras en el CPEM 13 de ampliación, en Quila Quina una obra esperada hace muchísimo tiempo, la ampliación del EPET 21; la construcción del edificio propio del CPEM 96, de la EIAJD N 3 (Escuela Integral para Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad)”, enumeró.

“Estamos esperando que se definan los temas vinculados al terreno para iniciar la ejecución de la nueva EPET en San Martín de los Andes; estamos a punto de empezar la ejecución del Centro de Formación Profesional (CFP), del Centro de Iniciación Artística (CIA), del CEF, que tendrá por primera vez en 40 años su propia sede”, dijo.

“Todo eso es decisión política, es dinero de los neuquinos y de las neuquinas puesto en educación”, remarcó, lo cual “da cuenta del compromiso del Gobierno provincial con la educación”.

Carmen Rosales, directora de la escuela, destacó el esfuerzo de la comunidad educativa que, mientras duró la obra, continuó sus tareas, distribuidos en otras cinco instituciones de la localidad. Por esto, agradeció a quienes los recibieron, a los estudiantes y a sus familias por la voluntad para trasladarse durante todo ese tiempo.

“Sabemos que no fue un tiempo sencillo, pero juntos logramos sostener lo más importante, el vínculo con nuestros estudiantes y el compromiso con la educación”, dijo Rosales. En este sentido, remarcó también el compromiso de los docentes y de todo el personal no docente.

“Este edificio renovado representa mucho más que una obra terminada, simboliza la esperanza, el esfuerzo compartido y la convicción de que nuestros niños y niñas merecen aprender en espacios seguros, dignos y de calidad”, aseguró Martínez y agradeció por esto al Gobierno provincial por esta obra “tan hermosa y tan esperada”.

Estuvo presenten, además, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, concejales y autoridades locales.

La institución cuenta con una matrícula de 281 estudiantes repartidos en los turnos mañana y tarde, con dos secciones de 1º a 5º grado y tres secciones de 6º y 7º grado.

Las obras

La construcción demandó una inversión de alrededor de $2.150 millones, para un proyecto desarrollado por el área de Coordinación de Mantenimiento e Infraestructura del Ministerio de Educación, que contempló el reemplazo de la cubierta del techo, la ejecución de nuevos cielorrasos, tabiquería interior y cerramiento de la fachada, reemplazo de solados y carpinterías interiores; además, de la modernización de sanitarios, con sus correspondientes instalaciones cloacales.

Por otro lado, se hizo una readecuación integral de la cocina, que sumó mejoras en las cañerías de gas. También se creó un espacio para la incorporación de una rampa interior en el edificio y se llevó adelante la adecuación de veredas y rampas exteriores de acceso, para la mejora de accesibilidad y tránsito dentro y fuera de la escuela.

El establecimiento, tal como se describió desde la cartera educativa, funcionaba en un viejo obrador de una de las empresas que desarrollaron tareas en las represas de la provincia, por lo que esta acción significó hacer totalmente a nuevo el espacio escolar desde los techos, a las aberturas, sanitarios, cocina, así como los sistemas de calefacción e instalaciones eléctricas.



