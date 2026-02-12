El legislador rionegrino Juan Martin (PRO – Unión Republicana) consideró “un dato para nada menor” la incorporación de la educación como servicio esencial en la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Según explicó, esta disposición asegura un 75% de presentismo del personal docente aun en caso de paro, lo que garantiza la continuidad de las clases y evita la pérdida de días de enseñanza para los estudiantes.

Martin recordó que en Río Negro existe una ley de esencialidad educativa aprobada en primera vuelta, que apunta al mismo objetivo, pero que corre riesgo de caducar por falta de decisión política para tratarla en segunda vuelta.

“En nuestra provincia tenemos una norma que busca asegurar el inicio de clases sin interrupciones, pero si no se avanza en su aprobación definitiva, puede perder vigencia”, señaló.

El legislador llamó a impedir la caducidad de esta norma provincial y planteó que “si hay voluntad, se puede garantizar que los chicos rionegrinos empiecen las clases como corresponde y no pierdan ni un día por huelgas”. En ese sentido, destacó que la incorporación de la esencialidad educativa en la reforma laboral nacional marca un precedente importante para el debate en las provincias.

La discusión sobre la esencialidad de la educación se incluye en un contexto de tensiones sindicales y reclamos salariales que suelen derivar en medidas de fuerza al inicio de cada ciclo lectivo. Para Martin, la inclusión de la educación como servicio esencial representa un avance en la protección del derecho de los estudiantes a recibir clases de manera regular.

El legislador rionegrino insistió en que la política debe dar señales claras de compromiso con la educación y que la aplicación de la esencialidad es una herramienta para garantizar la continuidad pedagógica. “No se trata de desconocer los derechos de los trabajadores, sino de equilibrarlos con el derecho de los alumnos a aprender”, concluyó.