En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada, el Senado de la Nación aprobó la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El resultado final fue contundente: 42 votos a favor y 30 en contra, superando así el umbral de 37 votos necesarios para habilitar el paso del proyecto a la Cámara de Diputados. Allí, el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza (LLA), logró un consenso interno y tejiendo alianzas con el PRO, una amplia mayoría de la UCR y bloques provinciales, formando una coalición heterogénea que permitió el avance del proyecto.

Los senadores neuquinos votaron de manera unánime a favor de la reforma. Nadia Márquez, Pablo Cervi (LLA) y Julieta Corroza (Neuquinidad) se sumaron al respaldo del proyecto.

Por otro lado, en Río Negro, el rechazo al proyecto fue liderado por los senadores de Unión por la Patria (UxP), Ana Inés Marks y Martín Soria, mientras que Enzo Fullone (LLA) se sumó al lado de los votos afirmativos.

Votos afirmativos (42)

El bloque que respaldó la reforma estuvo compuesto por un amplio espectro de fuerzas políticas, incluyendo libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Ávila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.

PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.

UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.

Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).

Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos negativos (30)

El rechazo al proyecto fue liderado por el kirchnerismo, con el apoyo de bloques provinciales de la Patagonia y el norte del país.