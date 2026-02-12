Las clínicas y sanatorios de la Patagonia informaron que retomaron la prestación normal de servicios a personas afiliadas al PAMI, tras el pago realizado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. El organismo nacional abonó las prestaciones de internación y ambulatorias que habían vencido en enero, lo que permitió restablecer la atención habitual en toda la región.

La decisión fue comunicada a través de un documento suscripto por la totalidad de los prestadores médicos, quienes señalaron que el pago efectuado por el PAMI permitió normalizar la atención. Sin embargo, advirtieron que aún no cuentan con certezas respecto de los próximos vencimientos ni sobre si los futuros pagos serán acreditados en término.

Asimismo, informaron que las autoridades centrales del PAMI se comprometieron a poner en marcha una mesa técnica destinada a revisar los valores retributivos de los servicios médicos. El objetivo será analizar la adecuación de los aranceles a la realidad económica, en función de garantizar la sustentabilidad del sistema de salud que brinda cobertura a jubilados y pensionados.

A pesar de la apertura de esa instancia de negociación, los prestadores indicaron que no existe, por el momento, una previsión aproximada sobre las conclusiones que podrían alcanzarse ni sobre el esquema de pagos que regirá en los próximos meses. En ese contexto, definieron como una medida “responsable” la reanudación inmediata de la atención, al tiempo que manifestaron su expectativa de que la situación de morosidad tienda a regularizarse.

Señalaron que los inconvenientes derivados de los atrasos impactan directamente en la población afiliada al PAMI, integrada mayoritariamente por personas mayores, y remarcaron su compromiso de sostener la regularidad de las prestaciones médicas en la medida en que el Instituto cumpla con las condiciones necesarias para dar viabilidad al sistema. El documento lleva la firma de clínicas y sanatorios de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.