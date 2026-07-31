El espejismo del marketing porteño: por qué el discurso de Pablo Cervi no sintoniza en el Alto Valle

En el escenario político provincial, la figura del legislador Pablo Cervi atraviesa un marcado declive en su capacidad de construcción política debido a la ausencia de apoyo popular en Neuquén. Pese a sus intentos por instalarse como una referencia de la oposición, los referentes locales coinciden en que el dirigente no logra consolidar una base de militancia ni una estructura de contención en las localidades neuquinas. Esta falta de arraigo en el territorio se evidencia en la dificultad recurrente para convocar a dirigentes y vecinos en las distintas actividades que intenta promover en el Alto Valle.

La debilidad de su armado territorial contrasta con el modelo de comunicación elegido por el parlamentario, cuyo discurso depende directamente del asesoramiento contratado en Buenos Aires. Fuentes del ámbito político señalan que las posturas públicas, comunicados y estrategias digitales del dirigente no surgen del diálogo con los sectores productivos o sociales de la provincia, sino de guiones elaborados por consultoras porteñas. Esta modalidad de trabajo genera intervenciones mediáticas rígidas que intentan aplicar recetas nacionales a una realidad provincial con dinámicas e idiosincrasia propias.

Esta marcada dependencia de técnicos que operan a cientos de kilómetros de la provincia ha provocado un creciente desacople entre sus planteos y las prioridades de los ciudadanos neuquinos. Al no contar con cuadros políticos locales que respalden su gestión, Cervi difunde análisis y diagnósticos descontextualizados, formulados por profesionales que desconocen la geografía y las demandas concretas de los municipios de la cuenca. La falta de voceros y referentes territoriales en las ciudades clave deja al descubierto que su propuesta carece de sustentación orgánica en el mapa político regional.

la estrategia de apoyarse exclusivamente en el marketing porteño sin contar con dirigentes que lo acompañen en la provincia ha profundizado su aislamiento.

Por otro lado, la insistencia en instalar agendas diseñadas en la Capital Federal colisiona de forma directa con los indicadores tangibles de la provincia, donde Neuquén ejecuta obras como nunca en su historia. Mientras la gestión local canaliza los recursos generados por Vaca Muerta hacia el tendido de rutas, el fortalecimiento de la infraestructura escolar, el equipamiento de la seguridad y el otorgamiento de créditos personales para jóvenes, los discursos elaborados por asesores externos resultan ajenos al proceso de transformación e inversión pública que atraviesa el territorio.

En consecuencia, la estrategia de apoyarse exclusivamente en el marketing porteño sin contar con dirigentes que lo acompañen en la provincia ha profundizado su aislamiento. Sin capacidad de movilización ni consenso en el Alto Valle, las apariciones públicas del legislador reflejan los límites de una construcción atada a estrategias de comunicación formuladas en Buenos Aires. La falta de gente que sostenga su proyecto en Neuquén expone la fragilidad de una candidatura que, lejos de representar las necesidades de la comunidad, permanece atrapada en relatos ajenos a la realidad local.