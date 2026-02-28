El cruce entre el senador nacional de La Libertad Avanza, Pablo Cervi, y el diputado provincial Francisco Lépore puso en escena dos lecturas opuestas sobre la realidad de Neuquén. Mientras el legislador libertario intentó subrayar las políticas nacionales, desde la Legislatura neuquina le respondieron con datos de gestión y críticas directas al retiro del Estado nacional.

Cervi afirmó que, además de ser el motor del cambio para el país, “Neuquén es la provincia más beneficiada por las políticas de Javier Milei, por el RIGI y la Ley Bases”. En la misma línea, sostuvo que las acciones del Gobierno garantizan que la provincia reciba “lo que corresponde” y pueda potenciar su desarrollo hidrocarburífero y minero.

La respuesta llegó de la mano de Lépore, diputado por Avanzar, uno de los partidos que integran La Neuquinidad, el frente que conduce el gobernador Rolando Figueroa. El legislador provincial apuntó contra el discurso libertario y planteó que el desempeño neuquino no se explica por decisiones tomadas en Buenos Aires.

“Error Cervi, si a Neuquén le va bien es porque gestionamos distinto. Las políticas nacionales son iguales para todos; si Neuquén es la excepción es por el laburo de los neuquinos y una gestión provincial que amortigua el golpe. Si no, ¿cómo explicás que tengamos récord nacional de empleo privado con el éxito de Emplea Neuquén, o que seamos la provincia con más empresas radicadas del país en estos últimos dos años?”, dijo.

Luego recordó las deudas de Nación con Neuquén: “Abandonaron más de 500 obras públicas, dejaron de pagar el FONID, no aportan nada del 27% que se llevan de impuestos a los combustibles, la coparticipación federal está cayendo a mínimos históricos…” “Desde un sillón en Buenos Aires pueden decir lo que quieran, pero los neuquinos no comemos vidrio”, remató.

El contrapunto también dejó al descubierto el perfil político del propio Cervi. Empresario de la fruta que durante años se decía radical, coqueteó con Cambiemos y llegó a la política nacional sin estructura propia ni un partido consolidado detrás. Fue diputado nacional y desde 2023 ocupa una banca en el Senado. En Diputados votó a libro cerrado y a mano alzada cada uno de los proyectos del Ejecutivo nacional.

Recién a comienzos de este mes formalizó su afiliación a La Libertad Avanza, en lo que muchos interpretan como un intento de ampliar su horizonte político. Su ascenso resulta llamativo: sin respaldo territorial ni armado partidario, incluso se permitió jugar (como externo, claro) en los tableros que durante años diseñó el MPN. En ese recorrido, sus declaraciones sobre Neuquén parecen más un gesto de alineamiento con el poder central que una descripción fiel de lo que ocurre en la provincia, contraste que Lépore se encargó de subrayar con argumentos.