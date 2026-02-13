“Un compromiso de campaña”

Luego de que el Senado diera media sanción a la reforma laboral, el senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, defendió el alcance del proyecto y lo vinculó directamente con una promesa electoral.

“Hubo discusión para llegar a la votación, con acuerdos y que se apruebe este proyecto que es un compromiso de campaña porque hace 15 años que no crece el empleo privado”, afirmó en diálogo con AM550.

Según explicó, el texto aprobado “mantiene el espíritu de lo que se había planteado originalmente” y lo definió como “un gran paso para hacer a Argentina grande nuevamente”. Ahora, la iniciativa deberá avanzar en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

Cervi aseguró que la reforma “va a generar baja del riesgo país y que nos miren de otra manera en el exterior los inversores y generar más empleo registrado que es lo que necesitamos”, subrayó.

Plataformas, banco de horas y una ley “macro”

Uno de los puntos que generó debate fue el alcance sobre nuevas modalidades laborales. Cervi planteó que “el tema de las plataformas es un fenómeno que ha crecido mucho” y que la norma contempla herramientas como el banco de horas o la posibilidad de organizar tiempos de trabajo en función de la actividad.

“Hoy están creando trabajos que hace años no existían y lo que se modifica es del año 1976, y estamos mirando los próximos 30 años para que se vayan adaptando y generando acuerdos a medida que vaya cambiando la realidad”, sostuvo.

En ese sentido, definió la iniciativa como “una ley macro que es transversal a todas las actividades” y afirmó que busca “dar certeza” y “restringir la litigiosidad”, sin eliminar derechos cuando se incumple la ley.

Litigiosidad y previsibilidad

Cervi dedicó buena parte de su argumentación a la problemática judicial. Señaló que hasta ahora existían “interpretaciones de las leyes como juzgados hay en el país”, lo que hacía que “nadie supiera cuánto podía salir un juicio, un despido, o las ART”.

Explicó que, tras cambios previos introducidos por la Ley Bases, la litigiosidad se trasladó a los reclamos por accidentes laborales y que el sistema se encuentra “casi colapsado”. Según indicó, la reforma apunta a que los peritos “cobrarían solo por hacer el trabajo”, lo que —dijo— aporta imparcialidad.

“Ley pareja y rigurosa, las cosas están claras y se evita judicializar, si se paga y cumple lo que tiene que ser se puede evitar esta famosa industria del juicio que hoy termina fundiendo a comercios y pymes”, afirmó.

Accidentes “in itinere” y cobertura

Respecto a los accidentes ocurridos en el trayecto hacia el trabajo, Cervi aclaró que “están cubierto y la ley sigue siendo similar en ese sentido”, aunque reconoció que puede haber discrepancias sobre la liquidación.

Indicó que, ante diferencias entre el médico de la empresa y el del trabajador, “se constituye la comisión médica” como ámbito para dirimir la situación. También sostuvo que no escuchó críticas puntuales de sindicatos u oposición sobre este punto durante el debate en el Senado.

"Está esta cuestión de querer hacer pasar por accidentes muchas cosas o que se hace algún tipo de actividad fuera de lo laboral, con algún grado de riesgo", argumentó Cervi y aclaró que "no deja de estar cubierto por la obra social, pero también hay una cuestión en el salario", en relación a la posibilidad de que, en esos casos, se pague al 50% o al 75%.

Impacto económico y próximos pasos

El senador vinculó la reforma con un escenario económico más amplio. Mencionó que sectores como Vaca Muerta, la minería y el agro pueden traccionar crecimiento en la medida que existan reglas claras y estabilidad.

“Creo que vamos a ver un despliegue de la economía durante este año”, afirmó, y relacionó la media sanción con señales hacia el exterior, el equilibrio fiscal y la recuperación del crédito.

Finalmente, subrayó que la ley “es para incentivar la registración” y que contempla beneficios para quienes formalicen empleo, como la posibilidad de pagar menos aportes durante los primeros años.

Con la media sanción ya obtenida en el Senado, el debate continuará en la Cámara de Diputados. Allí se definirá si el proyecto se convierte en ley y se concreta uno de los ejes centrales que el oficialismo planteó desde el inicio de la campaña.