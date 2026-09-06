La provincia de Neuquén afrontará este domingo 6 de septiembre una jornada marcada por el frío intenso producto de la masa de aire polar que avanzó sobre el norte de la Patagonia durante los últimos días. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores habituales para esta época del año, con heladas durante la mañana en gran parte del territorio y condiciones que exigirán máxima precaución en las rutas de montaña por la presencia de hielo.

El escenario más complejo seguirá concentrado en la cordillera neuquina, donde las bajas temperaturas favorecerán la formación de hielo sobre la calzada durante las primeras horas del día, una situación similar a la que generó inconvenientes en los últimos días sobre la Ruta de los Siete Lagos. En los valles y el centro provincial predominará el tiempo estable, con cielo entre despejado y parcialmente nublado y escasa probabilidad de precipitaciones.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

La capital neuquina tendrá una jornada estable, con cielo parcialmente nublado y viento de intensidad leve a moderada. El amanecer será muy frío, con una temperatura mínima cercana a los -1°C, mientras que durante la tarde la máxima alcanzará los 14°C. Las heladas volverán a ser protagonistas durante las primeras horas del día.

Zapala: heladas fuertes en el centro de la provincia

En la zona centro se espera una de las mañanas más frías del domingo. Zapala registrará temperaturas mínimas cercanas a los -5°C, con formación de escarcha y sectores con hielo. La máxima rondará los 10°C, bajo un cielo con nubosidad variable y viento moderado. Las condiciones obligan a extremar la precaución para quienes circulen por las rutas de la región.

Chos Malal: frío persistente en el norte neuquino

El norte provincial también continuará bajo la influencia del aire polar. En Chos Malal se prevé una mínima cercana a los -3°C y una máxima de alrededor de 12°C. El tiempo permanecerá estable, con baja humedad y escasa nubosidad, aunque las heladas seguirán presentes durante gran parte de la mañana.

San Martín de los Andes: hielo y temperaturas bajo cero al amanecer

La localidad cordillerana tendrá una mañana plenamente invernal. Se esperan registros mínimos cercanos a los -2°C y una máxima de apenas 7°C. Aunque no se pronostican nevadas significativas para la jornada, el frío favorecerá la presencia de hielo sobre caminos y sectores sombríos, especialmente en accesos y rutas de montaña.

Villa La Angostura, una de las zonas más frías de la provincia

Villa La Angostura volverá a ubicarse entre las localidades con temperaturas más bajas de Neuquén. El domingo comenzará con valores cercanos a los -4°C y una máxima estimada de 7°C. La combinación de heladas, humedad y sectores con sombra prolongada podría generar condiciones resbaladizas en calles y rutas cercanas a la cordillera.

Precaución para quienes circulen por la Cordillera

Las autoridades recomiendan consultar el estado de rutas antes de emprender viajes hacia los destinos turísticos de montaña. La persistencia de temperaturas bajo cero durante la madrugada y las primeras horas del día favorece la formación de hielo negro, un fenómeno difícil de detectar que puede afectar especialmente a sectores altos de la Ruta Nacional 40 y, en particular, en el tramo conocido como la Ruta de los Siete Lagos.

La tendencia indica que el aire frío continuará dominando gran parte de la Patagonia durante el inicio de la próxima semana, con nuevas heladas matinales y un lento ascenso de las temperaturas durante las tardes.