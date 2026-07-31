La espera terminó: así es el nuevo edificio de la EPET 25 de Plottier que abrirá sus puertas este lunes

La semana finaliza con buenas noticias para la ciudad de Plottier, porque a partir del próximo lunes la comunidad educativa del EPET 25 disfrutará del nuevo edificio. El edificio contará con una superficie de 5.325 metros cuadrados y capacidad para unas 400 personas, entre estudiantes, docentes y otros trabajadores. La obra demandó una inversión de más de 17.053 millones de pesos.

El nuevo edificio, que fue construido a través del ministerio de Infraestructura de la Provincia, cuenta con diez aulas, laboratorio, aula para jefe de talleres, 26 talleres, sala de representación, salón de usos múltiples, dirección, vicedirección, regente, secretaría administrativa y archivos, sala para docentes, sala para no docentes, gabinete de asesor pedagógico, sala MEPs, sala de uso común de estudiantes, recepción y guardia.

Más de 270 estudiantes cursarán en modernas instalaciones diseñadas para fortalecer la educación técnica.

El establecimiento posee una matrícula superior a los 270 estudiantes y brinda la orientación de Técnico en Energías Renovables.

La semana pasada se retiraron 19 tráileres afectados al espacio donde actualmente funciona el establecimiento educativo. Desde su origen hasta la actualidad, esta institución dictó clases de manera provisoria en un espacio alquilado, al que se sumaron estos dispositivos transitorios para aulas y sanitarios.

La escuela deja atrás los tráileres tras años de funcionamiento en espacios provisorios alquilados.

Al inicio de la actual gestión, la provincia dependía del alquiler de alrededor de 700 tráileres para contener el excedente de matrícula o albergar instituciones que nacieron dictando clases en estos módulos. El gobernador Rolando Figueroa dispuso la erradicación de las aulas trailers y, a través de una inversión histórica en infraestructura educativa, ya se logró dar de baja prácticamente a la mitad de esas unidades.

Nuevos edificios para escuelas técnicas

El Gobierno de la provincia consolida la infraestructura educativa con más de 100 mil metros cuadrados de nuevos edificios escolares y espacios nuevos en ejecución, de este total unos 65 mil metros cuadrados corresponden a escuelas técnicas.

La nueva sede posee 5.325 metros cuadrados destinados al aprendizaje y actividades educativas integrales.

Actualmente se encuentran en ejecución los nuevos edificios de:

EPET 23 de Añelo

EPET 24 de Rincón de los Sauces

EPET 26 de San Patricio del Chañar

EPET 27 de Neuquén capital

EPET 28 de Villa La Angostura

EPET 29 de Centenario

EPET 30 de San Martín de los Andes

Un nuevo EPET para Cutral Co

Se proyecta la reubicación en un nuevo edificio de la EPET 13 de Chos Malal.

El edificio cuenta con aulas, laboratorios y veintiséis talleres para formación técnica especializada.

Además, se encuentran en proceso de ampliación de talleres las EPET 15 de Zapala, 21 de San Martín de los Andes, 17 de Neuquén capital y 9 de Plottier, mientras que ya está planificada la ampliación de la EPET 4 de Junín de los Andes. Para el desarrollo de estas obras, que se afrontan con recursos propios, se destinan más de 165.000 millones de pesos.