Un ingreso clave que sigue en plena transformación

Los automovilistas que ingresan todos los días a Neuquén desde Cipolletti conocen de memoria uno de los puntos más complicados del recorrido. Se trata de los desvíos de obra que distribuyen el tránsito hacia Alderete, Primeros Pobladores y la colectora Félix San Martín, donde las lluvias de las últimas semanas agravaron el deterioro de la calzada y multiplicaron los reclamos.

Sin embargo, desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que los trabajos continúan y que el pavimento definitivo se colocará conforme avance la obra, lo cual ocurrirá en muy poco tiempo. no obstante, apenas las condiciones climáticas lo permitan, realizarán reparaciones en varios tramos del sector.

La lluvia frenó el asfalto, pero la obra no se detuvo

En diálogo con "La mañana es de la Primera", por AM550, el secretario de Infraestructura Urbana, Alejandro Nicola, explicó que actualmente las cuadrillas siguen trabajando en el sector.

"Estamos en obra, se está trabajando en este momento", aseguró.

El funcionario indicó que uno de los tramos ya está preparado para la siguiente etapa.

"En el tramo que va desde Linares hasta Leales ya tenemos listo para colocar la base negra", detalló.

No obstante, aclaró que el exceso de humedad impide avanzar con el asfaltado definitivo.

Las obras mejoran la calzada en uno de los principales ingresos a la ciudad de Neuquén. Fotos: Móvil Prima Multimedios.

Por qué no colocan el pavimento mientras sigue lloviendo

Nicola explicó que aplicar asfalto sobre una base húmeda no garantiza un resultado duradero.

"Hay mucha humedad. Si se coloca asfalto, al otro día está deteriorado", afirmó.

Además, recordó que el intenso tránsito acelera el desgaste de cualquier reparación provisoria.

"Con tanto tránsito y con lluvia, si lo reparas, al rato empieza a deteriorarse. Constantemente se les hace mantenimiento", señaló al referirse también a otros desvíos de obra, como el de calle Gatica.

Un sector por el que circulan miles de vehículos cada día

El acceso intervenido concentra uno de los mayores movimientos de vehículos de la ciudad. Según precisó Nicola, alrededor de 100 mil vehículos circulan diariamente por ese sector, lo que obliga a realizar tareas permanentes para mantener la circulación mientras continúan las obras.

El funcionario adelantó que el objetivo es completar el pavimento definitivo apenas cesen las lluvias, previstas para los próximos días, y recordó que parte de la circulación ya fue trasladada a la infraestructura nueva.

"Quienes salen hacia Cipolletti ya transitan por la obra nueva", destacó.

Las cuadrillas trabajan para recuperar sectores deteriorados del ingreso por la Gran Avenida. Fotos: Móvil Prima Multimedios.

Una obra que avanza mientras se mantiene la circulación

Desde el municipio señalaron que, pese a las dificultades generadas por el clima durante el último mes y medio, la obra mantiene su ritmo de ejecución.

Nicola indicó que incluso se reforzaron los trabajos en el lugar al duplicar la actividad de la pilotera, una de las tareas fundamentales para completar la infraestructura prevista.

Mientras continúen las precipitaciones, el mantenimiento seguirá siendo permanente para sostener la circulación en uno de los accesos más utilizados del área metropolitana. Apenas el tiempo acompañe, comenzará la colocación del pavimento definitivo sobre los desvíos que hoy concentran los reclamos de los automovilistas.

Piden precaución hasta que mejoren el sector

Desde el municipio solicitan a los conductores que transiten por ese sector a menos de 20 km/h, respetando las medidas de seguridad, y evitando maniobras peligrosas.

El ingreso a Neuquén presenta un sector del asfalto descalzado, con un escalón, y sectores con rugosidad tras el paso de las máquinas. Entre Primeros Pobladores se ubica el tramo con mayor deterioro, previo a ingresar en Félix San Martín, con un tramo poceado y deteriorado tras las intensas lluvias del ultimo mes y medio.