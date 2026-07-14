La Municipalidad de Neuquén aceleró la construcción del viaducto de la Gran Avenida tras incorporar una segunda máquina pilotera, que permite ejecutar en simultáneo las fundaciones profundas del puente elevado ubicado junto al puente carretero que conecta Neuquén con Cipolletti.

La nueva maquinaria comenzó a trabajar en el sector 6 de la obra, donde se realizan las perforaciones y el hormigonado de los pilotes que sostendrán la estructura. Según informó la subsecretaria de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Mariel Bruno, la incorporación duplicó la capacidad operativa del proyecto.

En paralelo, avanzan la fabricación de las vigas pretensadas, la construcción de terraplenes y los trabajos complementarios para que el municipio pueda habilitar un primer tramo de la Gran Avenida durante septiembre, mientras continúa el resto de la obra.

La segunda pilotera duplicó el ritmo de las fundaciones

La incorporación del nuevo equipo representa uno de los cambios más importantes desde el inicio de la construcción del viaducto.

Hasta ahora los trabajos dependían de una sola pilotera, encargada de realizar excavaciones de gran profundidad, colocar las armaduras metálicas y hormigonar cada pilote.

Con la llegada del segundo equipo, la empresa constructora ahora trabaja sobre dos frentes simultáneos, reduciendo considerablemente los tiempos previstos para completar las fundaciones.

"La empresa pudo incorporar un segundo equipo y a partir de eso hemos duplicado la capacidad de ejecución que tenemos en pilotaje", explicó Mariel Bruno.

Cómo avanza la obra del viaducto

Las tareas se concentran en el tramo comprendido entre el puente carretero y el acceso a la ciudad.

Allí ya se encuentra prácticamente terminado el segundo estribo, mientras las cuadrillas avanzan sobre los cuatro restantes que permitirán sostener la futura estructura elevada.

En paralelo también continúan:

La conformación del terraplén de acceso.

de acceso. La colocación de placas de contención para estabilizar taludes.

para estabilizar taludes. Los futuros trabajos sobre el talud ubicado en sentido Cipolletti-Neuquén.

La estrategia consiste en mantener varios frentes de obra abiertos al mismo tiempo para reducir los tiempos generales del proyecto.

"Nos va a permitir reconfigurar un poco los plazos y adelantar alguna de las tareas", señaló Bruno.

La fábrica ya produjo 16 de las 80 vigas

Mientras las fundaciones avanzan sobre el terreno, otra parte de la obra se desarrolla fuera del corredor vial.

En la planta de pretensados ya fueron fabricadas 16 de las 80 vigas que conformarán la superestructura del puente.

Actualmente permanecen en proceso de maduración del hormigón, paso indispensable antes de ser trasladadas hasta la obra.

Según explicó el jefe de la Sección 6, Mario Corradi, el objetivo es llegar a mediados de agosto con el 50% de las vigas terminadas, lo que permitirá iniciar el montaje apenas concluyan las fundaciones.

¿Cómo se construye el viaducto?

Corradi explicó que la construcción sigue una secuencia técnica bien definida.

Primero se ejecutan los pilotes, que funcionan como las fundaciones profundas.

Sobre ellos se construyen los cabezales, posteriormente las pilas (las columnas visibles) y finalmente se colocan las vigas pretensadas que sostendrán toda la estructura del puente.

Ese sistema permite distribuir el peso del viaducto hacia capas profundas del suelo y garantizar estabilidad para una infraestructura destinada a soportar un intenso tránsito diario.

Qué cambiará cuando esté terminado

El nuevo viaducto forma parte de la transformación integral de la Gran Avenida. La obra busca:

Separar el tránsito urbano del tránsito regional .

. Eliminar cruces a nivel que generan demoras.

que generan demoras. Reducir tiempos de viaje entre Neuquén y Cipolletti.

entre Neuquén y Cipolletti. Mejorar la seguridad vial .

. Acompañar el crecimiento metropolitano.

La planificación municipal prevé habilitar durante septiembre un primer tramo de entre tres y cuatro cuadras, desde calle Gatica hacia el puente carretero, permitiendo que los vecinos comiencen a utilizar parte del nuevo corredor antes de la finalización total.