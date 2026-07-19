Vialidad Nacional emitió el reporte del estado de las rutas para este domingo 19 de julio, para quienes se desplacen por la provincia de Neuquén. Hay zonas complicadas, con visibilidad reducida, y un paso internacional que queda habilitado a partir de las 12.

El organismo pide transitar con precaución en las rutas nacionales de la provincia de Neuquén. Visibilidad reducida por bancos de niebla en:

- RN 40: Siete Lagos



- RN 237: desde Arroyo Limay Chico al empalme con la RN 40

Además, en cuanto a los pasos fronterizos, Cardenal Samoré está habilitado, abre de 9 a 19.

El paso Pino Hachado, estuvo cerrado y ahora se informó que quedará habilitado a partir de las 12 para la circulación de todos los vehículos. Indicaron que la calzada está con hielo y que hay baja adherencia.

Se recuerda que es obligatoria la portación de cadenas en toda la provincia por precaución y que ya está en marcha el Operativo Nieve, con controles reforzados y mayor seguridad en las rutas ante eventuales incidentes.

Se espera que hoy el clima en la cordillera neuquina llegue a temperaturas bajas, con registros cercanos a 1°C durante la mañana y máximas que apenas superarían los 6°C. Persistirá la posibilidad de lluvias y nevadas aisladas en sectores de montaña, acompañadas por períodos de viento.

Por último no se descartan nevadas intermitentes en zonas altas y sectores cercanos a la cordillera.