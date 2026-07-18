En el inicio de las vacaciones de invierno, el tiempo volvió a mostrar toda su intensidad en la cordillera neuquina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para el Parque Nacional Lanín durante el mediodía de este sábado 18 de julio, con acumulaciones previstas de entre 10 y 30 centímetros de nieve, aunque en algunos sectores esos valores podrían ser superados.

La advertencia alcanza a una de las zonas más visitadas de la provincia durante la temporada invernal, por lo que las autoridades solicitaron especial precaución tanto a residentes como a turistas que circulen por rutas de montaña o realicen actividades recreativas al aire libre.

Nevadas persistentes y riesgo en sectores de montaña

Según el informe del SMN, que el Parque Nacional Lanín reprodujo en sus redes sociales, el área será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Además, en las zonas de menor elevación no se descarta la ocurrencia de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve.

Desde el Parque Nacional Lanín recordaron que las áreas protegidas son ambientes agrestes, donde senderos, caminos y espacios de uso público están expuestos a fenómenos naturales que pueden agravarse durante eventos meteorológicos severos.

Entre los riesgos señalados figuran la caída de ramas y árboles, el deterioro de las condiciones de transitabilidad y la reducción de la visibilidad en sectores de montaña.

Precaución en rutas por la presencia de hielo negro

Uno de los principales llamados de atención está vinculado al denominado "hielo negro", una fina capa difícil de detectar sobre el asfalto que suele formarse en sectores de sombra y que incrementa considerablemente el riesgo de siniestros viales.

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución, reducir la velocidad y prestar especial atención en rutas y caminos de acceso a áreas turísticas de la cordillera.

También recordaron que, ante una emergencia vehicular, es fundamental señalizar correctamente el lugar colocando las balizas entre 50 y 60 metros del vehículo detenido.

Recomendaciones para residentes y turistas

Ante la vigencia de la alerta, el Parque Nacional Lanín difundió una serie de medidas preventivas:

Consultar periódicamente los pronósticos y alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) .

. Evitar actividades al aire libre en áreas boscosas, de montaña y cercanas a lagos .

. Mantenerse alejado de ríos y arroyos .

. Revisar techos, chapas y elementos que puedan desprenderse por las condiciones climáticas .

. No navegar mientras persistan las condiciones adversas .

. Informarse únicamente a través de canales oficiales.

En el caso de quienes deban realizar actividades náuticas una vez mejoradas las condiciones, se recomendó consultar previamente el estado de situación con Prefectura Naval Argentina (PNA) a través de la línea 106.

Un fin de semana con impacto en el turismo cordillerano

La alerta llega en pleno receso invernal y en uno de los períodos de mayor movimiento turístico para destinos como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y toda la zona cordillerana de las provincias de Neuquén y Río Negro. Las condiciones climáticas podrían afectar excursiones, actividades recreativas y la circulación en rutas cordilleranas, por lo que desde el organismo nacional insistieron en la necesidad de planificar los desplazamientos con anticipación y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia y seguridad vial.

Las autoridades solicitaron a residentes y visitantes mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales durante toda la jornada e informarse únicamente a través de los canales oficiales.