Domingo de final del Mundial: así estará el tiempo en Neuquén para Argentina vs España

Millones de argentinos estarán pendientes este domingo 19 de julio de la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Mientras la pelota acapara la atención del país, en Neuquén el invierno seguirá marcando el pulso de la jornada con temperaturas bajas, cielos mayormente nublados y condiciones típicas de la temporada en gran parte del territorio provincial. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la zona cordillerana persistirá la posibilidad de precipitaciones, mientras que en el Alto Valle el tiempo se mantendrá más estable.

Neuquén capital: frío matinal y tarde fresca para ver la final

La capital neuquina tendrá un domingo con cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado. La mañana arrancará con temperaturas cercanas a los 2°C y la máxima rondará los 11°C. El viento se mantendrá moderado durante gran parte del día, por lo que quienes planeen reuniones al aire libre para seguir el partido deberán tener abrigo a mano.

Zapala: una jornada invernal con nubosidad variable

En el centro de la provincia, Zapala presentará condiciones típicamente invernales. El SMN prevé temperaturas entre 0°C y 8°C, con intervalos de nubes y algunos momentos de sol. El viento soplará desde el sector oeste y noroeste con intensidad moderada.

Chos Malal: cielo cubierto y ambiente frío en el norte neuquino

Para Chos Malal se espera un domingo con abundante nubosidad y ambiente frío durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 12°C. No se prevén precipitaciones significativas, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto en buena parte del día.

San Martín de los Andes: la cordillera seguirá bajo condiciones inestables

La localidad cordillerana tendrá uno de los escenarios más invernales de la provincia. El SMN prevé temperaturas bajas, con registros cercanos a 1°C durante la mañana y máximas que apenas superarían los 6°C. Persistirá la posibilidad de lluvias y nevadas aisladas en sectores de montaña, acompañadas por períodos de viento.

Villa La Angostura: frío intenso y probabilidad de nieve

Villa La Angostura continuará bajo un ambiente plenamente invernal. Las temperaturas se moverán entre valores cercanos a 0°C y máximas de alrededor de 5°C. El cielo permanecerá cubierto y no se descartan nevadas intermitentes en zonas altas y sectores cercanos a la cordillera.