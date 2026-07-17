La Municipalidad de Neuquén informó que este sábado 18 de julio permanecerá cerrado al tránsito el cruce de Saturnino Torres y Gran Avenida debido a nuevos trabajos de infraestructura correspondientes a la transformación de la ex Ruta Nacional 22 en la futura Avenida Mosconi.

El corte será únicamente durante la jornada del sábado y la circulación volverá a la normalidad el domingo 19 de julio, una vez finalizadas las tareas previstas en ese sector.

Según explicó el municipio, la intervención consiste en el tendido de cañeros eléctricos, una etapa indispensable para continuar con el cronograma de la obra y avanzar en los próximos frentes de trabajo de uno de los proyectos viales más importantes que se ejecutan actualmente en la capital neuquina.

Cómo afectará el corte de tránsito

Durante todo el sábado, los automovilistas que habitualmente utilizan el cruce entre Saturnino Torres y Gran Avenida deberán optar por recorridos alternativos.

Desde el municipio recomendaron circular con precaución, respetar la señalización instalada en el sector y prever demoras, especialmente durante las horas de mayor circulación.

La restricción forma parte de las intervenciones programadas para mantener el ritmo de ejecución de la obra sin comprometer la seguridad de trabajadores y conductores.

La transformación de la ex Ruta 22 continúa avanzando

La reconversión de la actual Avenida Mosconi ya comenzó a modificar uno de los corredores más transitados de Neuquén.

El proyecto convertirá la antigua traza en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, más dos carriles destinados al estacionamiento, además de incorporar un gran sistema pluvial que apunta a resolver un problema histórico de anegamientos en ese sector de la ciudad.

La iniciativa también contempla nueva infraestructura eléctrica, veredas, espacios verdes y mejoras para peatones, ciclistas y el transporte público.

El estado de los distintos frentes de obra

Mientras continúan los trabajos en distintos sectores de la ciudad, el municipio informó el avance de los principales tramos.

En el tramo 4, comprendido entre Linares y Gatica, se ejecutan los últimos trabajos previos a la colocación de la carpeta asfáltica.

En tanto, el tramo 5, entre Linares y Leales, se encuentra finalizando la preparación del suelo, paso previo al inicio de la pavimentación.

Paralelamente, en el tramo 6, entre Puente Carretero y Leales, avanza la construcción de un viaducto de dos carriles por sentido que permitirá que Alderete y Obrero Argentino crucen por debajo de la nueva avenida, mejorando la conectividad y la seguridad vial.

Actualmente se ejecutan pilotes, el terraplén de acometida, estructuras de contención con escamas de hormigón y la fabricación de las vigas que sostendrán el futuro puente.

Una obra que cambiará la movilidad de Neuquén

La transformación de la ex Ruta 22 constituye una de las mayores intervenciones urbanas de la historia reciente de la ciudad.

Además de aumentar la capacidad vial, la obra busca eliminar la histórica barrera física que durante décadas dividió el norte y el sur de Neuquén, incorporando nuevos cruces, infraestructura hidráulica y espacios públicos.

Como parte del avance del proyecto, en los últimos meses también se implementaron cortes temporarios en otros cruces estratégicos, modificaciones en el estacionamiento y nuevos esquemas de circulación para minimizar el impacto de los trabajos.