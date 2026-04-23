El viaje de egresados prometía ser uno de los momentos más esperados. Todo estaba pago: cuotas al día, destino definido y la ilusión en marcha. Pero antes de salir, todo cambió.

Una mujer de San Antonio Oeste inició una demanda contra una empresa de turismo luego de que modificara de forma unilateral el paquete contratado para su hija. El viaje incluía transporte, alojamiento, comidas y excursiones a Mar del Plata y Pinamar, pero la firma alteró el destino y el cronograma: la nueva propuesta era Carlos Paz.

El cambio no fue menor. Frente a esa situación, la madre decidió que su hija no participara del viaje y pidió la devolución del dinero. Sin embargo, no obtuvo respuesta. El reclamo pasó por instancias extrajudiciales y también por Defensa del Consumidor, pero la empresa no dio soluciones. Así, el caso llegó al Juzgado de Paz de San Antonio Oeste.

Con la documentación presentada, la Justicia consideró probado que el servicio había sido contratado, que el pago estaba completo y que hubo reclamos previos. Además, encuadró el caso como una relación de consumo, aplicando las normas que protegen a los usuarios.

La jueza analizó los daños. Por un lado, el económico, por el incumplimiento del servicio y la falta de devolución del dinero. Pero también el daño moral: la frustración de un viaje de egresados, una experiencia única para cualquier adolescente.

El fallo también evaluó la posibilidad de aplicar daño punitivo, una sanción económica que busca castigar conductas graves por parte de las empresas. Tras revisar el comportamiento de la firma, se consideró que correspondía su aplicación.

Finalmente, la Justicia condenó a la empresa a pagar las sumas correspondientes por los daños reconocidos, con intereses, dentro del plazo fijado.