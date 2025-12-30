Una situación inesperada ocurrida durante un viaje de egresados a Bariloche se volvió viral en redes sociales y abrió un fuerte debate entre los usuarios. Una joven decidió tatuarse una frase que solía decir el coordinador del grupo, un gesto que despertó sorpresa, críticas y todo tipo de comentarios.

La protagonista es Mia, quien eligió tatuarse en el costado externo de su brazo izquierdo la frase “Amén, sonrían y disfruten”, palabras que el coordinador repetía al comenzar las actividades del viaje. Según contó la joven, ese mensaje tuvo un significado especial para ella y quedó asociado a una experiencia que recuerda como muy importante.

El hecho tomó mayor repercusión cuando Mia compartió un video en TikTok mostrando el momento en que el coordinador ve el tatuaje. En las imágenes se lo observa sorprendido, llevándose las manos a la cabeza y luego abrazando a la joven, visiblemente emocionado por el gesto.

En su publicación, la egresada explicó que el coordinador la marcó profundamente durante el viaje y que, además de conservar ese recuerdo en su memoria, decidió llevarlo “para siempre en la piel”. Sin embargo, el video no mostraba de manera directa el tatuaje, lo que generó confusión y alimentó la polémica.

Tras la viralización, muchos usuarios cuestionaron la decisión, mientras que otros la defendieron como una elección personal. Ante los comentarios, Mia aclaró que no se tatuó el nombre ni el rostro del coordinador, sino únicamente una frase que representó el espíritu del viaje y el mensaje que recibió durante esa experiencia.

La historia sigue circulando en redes y volvió a poner sobre la mesa el debate sobre los límites, las interpretaciones y las decisiones personales que se vuelven públicas en la era digital.