El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para este sábado 14 de febrero en distintas localidades de la provincia de Neuquén, con temperaturas elevadas en el Alto Valle, presencia de viento con ráfagas fuertes y probabilidad de precipitaciones en la zona cordillerana.

Neuquén Capital: calor y viento con ráfagas intensas

En Neuquén, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 18 grados durante la madrugada. El viento soplará del Norte entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Por la mañana, la temperatura ascenderá a 21 grados con viento del Noroeste de igual intensidad y ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la tarde se espera la máxima del día, con 32 grados y viento del Oeste entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente nublado, con 27 grados y viento del Sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Zapala y Chos Malal

En Zapala, el sábado se presentará mayormente con cielo parcialmente nublado. La madrugada tendrá 11 grados, mientras que la temperatura alcanzará los 28 grados por la tarde. El viento predominante será del Oeste, con intensidades que variarán entre 7 y 31 km/h a lo largo del día. Por la noche se prevén ráfagas de hasta 50 km/h del Sudoeste y una temperatura cercana a los 20 grados.

En Chos Malal, las condiciones serán similares. La mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 29 grados durante la tarde. El viento soplará del Norte por la mañana y del Oeste el resto del día, con ráfagas de hasta 50 km/h hacia la tarde y la noche.

San Martín de los Andes: posibles lluvias aisladas

En San Martín de los Andes, la madrugada se presentará mayormente nublada con 10 grados. El SMN anticipa lluvias aisladas durante la mañana, con una temperatura de 14 grados y viento del Oeste entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde mejorarán las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20 grados. El viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 50 km/h. Durante la noche, el cielo estará algo nublado y la temperatura descenderá nuevamente a 14 grados.