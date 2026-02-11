El Servicio Meteorológico Nacional informó el pronóstico para la provincia de Neuquén este miércoles 11 de febrero, con condiciones marcadas por viento intenso del sudoeste y oeste en gran parte del territorio y lluvias fuertes en sectores cordilleranos. Las ráfagas más intensas se registrarían en Neuquén Capital durante la madrugada.

Viento fuerte en Neuquén Capital y el centro de la provincia

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará algo nublada, con 11 grados y viento del sudoeste entre 42 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 87 km/h. Por la mañana continuará ventoso, con 13 grados y ráfagas que podrían alcanzar los 78 km/h.

Durante la tarde, el cielo estará mayormente nublado, con una máxima prevista de 22 grados y viento de 23 a 31 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h. Por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con 18 grados y ráfagas que podrían llegar a los 59 km/h.

En Zapala, el miércoles iniciará parcialmente nublado y frío, con 7 grados y viento del sudoeste con ráfagas de hasta 78 km/h. Las condiciones ventosas persistirán por la mañana. Hacia la tarde, la temperatura ascenderá hasta los 19 grados, con nubosidad variable y disminución gradual de la intensidad del viento. Por la noche, se esperan 15 grados y cielo parcialmente nublado.

En Chos Malal, el norte neuquino tendrá una madrugada algo nublada, con 8 grados y ráfagas de hasta 78 km/h del oeste. La mañana continuará parcialmente nublada, con 10 grados. Por la tarde se prevé una máxima de 21 grados y cielo parcialmente nublado, mientras que por la noche la temperatura descenderá a 17 grados, con viento del sudoeste y ráfagas de hasta 59 km/h.

Lluvias fuertes en San Martín de los Andes

En San Martín de los Andes, el SMN anticipa una jornada inestable. La madrugada tendrá lluvias aisladas y 4 grados, con viento del oeste y ráfagas de hasta 78 km/h. Por la mañana el cielo estará mayormente nublado, con 5 grados.

La tarde será el período más complejo, con lluvias fuertes y una temperatura máxima de 13 grados, acompañadas por viento del sudoeste con ráfagas de hasta 69 km/h. Hacia la noche, continuarán las lluvias aisladas, con 9 grados y viento moderado.