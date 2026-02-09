Debido a las malas condiciones climáticas y por razones de seguridad se cancela la última noche de la Fiesta Nacional de la Confluencia

Debido a un cambio inesperado en las condiciones y dirección del viento en la tarde de este domingo, la Municipalidad de Neuquén dispuso la cancelación de la última fecha de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

La medida se tomó pasadas las 21.30 como consecuencia de los vientos con el objetivo de salvaguardar la seguridad de asistentes, expositores, trabajadores y artistas.

Ante esto, la Municipalidad seguirá informando acerca de la situación a través de sus canales oficiales.

Qué dice el pronóstico de Neuquén para las próximas 48 horas

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Neuquén Capital indica tiempo mayormente nublado y condiciones ventosas durante el lunes 9 y el martes 10 de febrero, con máximas de 29 y 30 grados respectivamente, y ráfagas intensas que podrían llegar a los 87 km/h.

Pronóstico del lunes 9 de febrero en Neuquén

Durante la madrugada del lunes se prevé cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 18 grados y viento del sudoeste entre 32 y 41 km/h, con ráfagas de hasta 69 km/h.

Por la mañana continuará parcialmente nublado, con 20 grados y viento del sudoeste entre 42 y 50 km/h, manteniendo ráfagas de hasta 69 km/h.

Por la tarde el cielo estará algo nublado, con una máxima estimada en 29 grados. El viento rotará levemente en intensidad, con velocidades entre 23 y 31 km/h del sudoeste y ráfagas de hasta 59 km/h.

Hacia la noche se espera una temperatura de 25 grados, con viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Martes 10: jornada ventosa con ráfagas de hasta 87 km/h

El martes 10 de febrero comenzará con cielo algo nublado y una temperatura de 18 grados durante la madrugada, con viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 69 km/h.

Por la mañana se mantendrá algo nublado, con 19 grados y viento del oeste entre 32 y 41 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 59 km/h.

Durante la tarde se prevé una jornada ventosa en Neuquén Capital, con una máxima de 30 grados. El viento del oeste se intensificará, con velocidades entre 51 y 59 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 87 km/h, según el SMN.

En la noche continuará el tiempo ventoso, con una temperatura estimada en 19 grados y viento del oeste entre 42 y 50 km/h, manteniendo ráfagas de hasta 87 km/h.