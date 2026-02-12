El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Neuquén indica que este jueves 12 de febrero estará marcado por cielo entre algo nublado y despejado, temperaturas moderadas y presencia de viento del sector sudoeste y oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en distintos puntos del territorio provincial.

Pronóstico en Neuquén Capital

En Neuquén Capital, la madrugada comenzará con cielo algo nublado y una temperatura de 13 grados, acompañada por viento del sudoeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Durante la mañana, el cielo continuará algo nublado y la temperatura ascenderá a 15 grados, con viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde se espera una máxima de 25 grados, con cielo algo nublado y viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, nuevamente con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la noche, el cielo estará despejado y la temperatura descenderá a 23 grados, con viento del sur entre 13 y 22 km/h.

Cómo estará el tiempo en Zapala

En Zapala, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 7 grados, con viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h.

Con el correr del día, el cielo se presentará algo nublado, con 9 grados por la mañana y una máxima de 22 grados por la tarde. En ese período se prevé viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h, también con ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura rondará los 18 grados.

San Martín de los Andes y la región cordillerana

En San Martín de los Andes, el jueves iniciará con cielo mayormente nublado y una temperatura de 4 grados, una de las más bajas de la provincia. Durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 5 grados.

Por la tarde se prevé una máxima de 13 grados, con viento del sudoeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Hacia la noche, el cielo permanecerá algo nublado y la temperatura descenderá a 8 grados.

Chos Malal y el norte neuquino

En Chos Malal, el SMN anticipa cielo parcialmente nublado durante la madrugada, con 9 grados y viento leve del sudoeste. La mañana continuará algo nublada, con 11 grados.

Durante la tarde se espera una máxima de 24 grados, con viento del oeste entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h. Por la noche, el cielo estará despejado y la temperatura se ubicará en 21 grados.