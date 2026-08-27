El Gobierno de Neuquén confirmó la fecha de pago de los haberes correspondientes a agosto para los trabajadores de la administración pública provincial y los beneficiarios del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Según informó el Ministerio de Economía, Producción e Industria, los haberes estarán acreditados el sábado 29 de agosto en las cuentas que los beneficiarios poseen en el Banco Provincia del Neuquén.

La fecha alcanza a la totalidad de los agentes del Estado provincial, además de jubilados, pensionados y retirados del ISSN.

Todos cobran el mismo día

El esquema contempla un pago unificado para los distintos sectores del Estado provincial. De esta manera, trabajadores activos y beneficiarios del sistema previsional neuquino tendrán sus haberes disponibles durante la misma jornada.

La medida permite conocer con anticipación la fecha de acreditación y organizar los gastos del mes con el dinero ya depositado en las cuentas bancarias.

El sábado 29, directo en las cuentas

Los salarios correspondientes a agosto serán depositados en las cuentas del Banco Provincia del Neuquén, sin necesidad de realizar trámites adicionales para acceder a la acreditación.

El cronograma garantiza que los haberes estén disponibles antes de que termine agosto, tanto para los trabajadores provinciales como para quienes cobran jubilaciones, pensiones o retiros a través del ISSN.

Un esquema que la Provincia sostiene

Desde el Gobierno provincial remarcaron que mantener el pago unificado antes de finalizar cada mes forma parte del compromiso de brindar previsibilidad a los trabajadores estatales.

La Provincia vinculó esta posibilidad con la administración responsable y eficiente de los recursos públicos implementada desde el inicio de la gestión del gobernador Rolando Figueroa.

Así, los estatales neuquinos ya tienen una fecha concreta para cobrar: el sábado 29 de agosto, con los haberes depositados en sus cuentas del BPN.