La Municipalidad de Neuquén dio a conocer que durante este fin de semana, desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio inclusive, el cruce de Don Bosco y Gran Avenida Mosconi permanecerá cerrado al tránsito debido a trabajos en el marco de la obra de transformación de la exRuta Nacional 22. La circulación quedará restablecida con normalidad el lunes 20 de julio.

En el sector se llevará adelante una intervención necesaria para pasar los cañeros eléctricos y terminar la superficie.

La obra sobre Avenida Mosconi avanza a ritmo sostenido y ya evidencia un cambio estructural en la ciudad. Esta intervención transformará la actual traza en una avenida urbana con cuatro carriles por sentido de circulación, más dos carriles de estacionamiento, e incorporará un sistema pluvial, para dar respuesta a un problema histórico de escurrimiento.

En el tramo 4, comprendido entre Linares y Gatica, en estos momentos se avanza en los últimos trabajos previos a la colocación de carpeta asfáltica. Por su parte, en el tramo 5, que va desde Linares hasta Leales, en tiempo récord se están finalizando las tareas de preparación del suelo, instancia previa a las tareas de pavimentación.

En simultáneo, se avanza en el tramo 6, entre Puente Carretero y calle Leales, donde se está construyendo un viaducto con dos carriles por sentido, que permitirá que Alderete y Obrero Argentino pasen por debajo, mejorando la circulación y la seguridad vial. Allí en estos momentos se ejecutan pilotes con dos máquinas y, en paralelo, se avanza en el terraplén de acometida, la contención con escamas de hormigón, y la fabricación de las vigas para montar el puente y ejecutar la losa.





