La incorporación de nuevos equipos permitió adelantar casi un mes los trabajos del viaducto sobre el acceso a Neuquén. Además, el corte previsto en el puente carretero debió reprogramarse por razones técnicas vinculadas a una línea de alta tensión.

La obra de la avenida Mosconi avanza con un objetivo claro: terminar antes y empezar a devolver, cuanto antes, una circulación más fluida en uno de los principales accesos a la ciudad. Para lograrlo, la Municipalidad de Neuquén sumó nuevos equipos, reorganizó el cronograma y multiplicó los frentes de trabajo, una estrategia que ya permitió recuperar parte del tiempo previsto para la ejecución.

Según explicó la subsecretaria de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Mariel Bruno, los cambios ya se reflejan en la obra y permitirán anticipar etapas clave del proyecto.

Más equipos para acelerar una de las obras más importantes de la ciudad

Uno de los cambios más importantes fue la incorporación de una segunda máquina pilotera para la construcción del viaducto en el acceso desde Cipolletti.

"Se logró traer otro equipo más y duplicamos la capacidad de ejecución de pilotes", explicó Bruno en diálogo con AM550.

La funcionaria indicó que cuando comenzaron los trabajos había 48 pilotes previstos y que la llegada del nuevo equipo permitió ejecutar esa etapa con mayor velocidad.

La aceleración no solo se refleja en el lugar donde se construye el puente elevado. Mientras avanzan las fundaciones, otras cuadrillas trabajan en simultáneo sobre terraplenes, excavaciones, desagües, bases de pavimento, iluminación y estructuras de contención para evitar que una etapa de la obra dependa de la otra.

La fábrica también trabaja para ganar tiempo

La estrategia también alcanzó a la producción de las grandes vigas de hormigón que sostendrán el futuro viaducto.

Estas piezas no se fabrican en Neuquén, sino en una planta ubicada en Allen, donde ya hay 16 vigas terminadas y listas para ser trasladadas cuando concluyan las estructuras que las sostendrán.

"También esta fábrica trabaja con un ritmo más esforzado", señaló Bruno.

La previsión es que el montaje pueda comenzar apenas finalicen las pilas del puente, evitando tiempos de espera entre una etapa y otra.

Por qué no se cortó el puente este fin de semana

Uno de los cambios que había sido anunciado para el fin de semana era el corte total del puente carretero durante tres horas para retirar un pórtico metálico ubicado en el ingreso desde Cipolletti.

Sin embargo, la tarea debió postergarse por un motivo estrictamente técnico.

"No pudimos coordinar la salida de servicio de la línea de alta tensión que pasa justamente en ese lugar", explicó la subsecretaria.

Bruno detalló que el trabajo requiere operar una grúa de gran porte y que hacerlo con la línea energizada implicaba riesgos por la posibilidad de generar un arco voltáico.

Por ese motivo, el operativo será reprogramado cuando pueda concretarse el corte del suministro eléctrico necesario para ejecutar la maniobra de manera segura.

El primer tramo ya tiene horizonte

Mientras continúan las tareas en distintos sectores de la avenida Mosconi, la Municipalidad ya proyecta habilitar los primeros kilómetros completamente terminados.

El tramo comprendido entre Gatica y Leguizamón es hoy el más avanzado de toda la obra y la previsión oficial es que esté finalizado durante septiembre.

"Adelantamos casi un mes o un mes y pico en esas tareas", destacó Bruno.

A medida que finalicen las estructuras y la infraestructura subterránea, también comenzarán a habilitarse nuevos cruces para facilitar la circulación en uno de los corredores más transitados de Neuquén.

Una obra que cambia mientras sigue en construcción

La transformación de la avenida Mosconi no avanza en un único frente. Mientras el viaducto toma forma cerca del puente carretero, otros equipos continúan con la pavimentación, el alumbrado, las bases del nuevo corredor y las conexiones de servicios.

La planificación busca que cada etapa terminada pueda incorporarse al tránsito sin esperar la finalización completa del proyecto, reduciendo progresivamente las restricciones y permitiendo que la circulación mejore a medida que la obra avanza.