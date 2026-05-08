La transformación de la ex Ruta Nacional 22 -ahora avenida Mosconi- sumará este fin de semana otro paso clave y obligará a modificar la circulación en uno de los sectores más transitados de Neuquén.

La Municipalidad informó que desde este sábado quedará totalmente cortado el tránsito en la intersección de Bahía Blanca y Gran Avenida debido a nuevos trabajos vinculados a la reconversión del corredor urbano. La circulación volverá a habilitarse el lunes 11 de mayo.

Qué trabajos harán este fin de semana

En el sector se desarrollará una intervención técnica central para continuar con la obra. Las tareas consisten en bajar la calzada hasta el nivel de subrasante, un paso necesario antes de avanzar con las capas definitivas de pavimento.

Según explicaron desde el municipio, esta etapa permitirá definir las alturas finales del nuevo trazado y preparar toda la estructura que sostendrá la futura avenida.

Una obra que cambia la cara de la ciudad

La reconversión de la ex Ruta 22 es uno de los proyectos urbanos más ambiciosos que actualmente se ejecutan en Neuquén capital.

El plan contempla transformar el viejo corredor en una avenida moderna, con cuatro carriles por mano, nuevos espacios de estacionamiento y un sistema pluvial de gran escala pensado para mejorar el escurrimiento del agua en sectores históricamente afectados por anegamientos.

Cómo estará el tránsito

El corte será total durante sábado y domingo en la zona de Bahía Blanca y Gran Avenida, por lo que se recomienda circular con precaución y utilizar vías alternativas.

Desde el lunes, una vez finalizadas las tareas previstas para esta etapa, el tránsito volverá a quedar habilitado en el sector.