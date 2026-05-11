La Cooperativa CALF anunció un corte programado de energía eléctrica que afectará este martes 12 de mayo a cuatro barrios de la ciudad de Neuquén. La interrupción del suministro se extenderá durante más de cuatro horas y se realizará en el marco de trabajos de modernización y reubicación de líneas vinculados a obras viales.

Según detalló la entidad, la interrupción del servicio se realizará entre las 8:30 y las 13 y alcanzará a los barrios Mercantiles, Patagonia, Yupanqui y Unipol.

Desde la cooperativa explicaron que los trabajos forman parte de tareas de modernización y reubicación de líneas eléctricas necesarias para acompañar nuevas obras viales en la zona.

De acuerdo a lo informado oficialmente, las tareas fueron autorizadas por el órgano de control municipal y apuntan a optimizar la infraestructura eléctrica en sectores donde actualmente avanzan obras urbanas.

La intervención incluirá movimientos y adecuaciones de líneas de distribución eléctrica, lo que obliga a suspender el servicio de manera preventiva para garantizar la seguridad de los operarios.

CALF indicó además que el cronograma podría modificarse en caso de condiciones climáticas adversas.

Recomendaciones para los vecinos

Ante la falta de suministro eléctrico, la cooperativa recomendó a los usuarios tomar precauciones para evitar inconvenientes. Entre las principales sugerencias figuran desconectar electrodomésticos sensibles, mantener cargados celulares y dispositivos electrónicos, prever alternativas para actividades laborales o comerciales, evitar el uso innecesario de heladeras y freezers durante el corte.

Desde CALF remarcaron que este tipo de tareas son fundamentales para mejorar la calidad del servicio y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad.