Frente al aumento de casos de gripe en Neuquén y la urgencia de que la población se vacune para evitar la circulación, este viernes se hará una jornada vacunatoria en la sede de la Universidad de Flores (UFLO) en Neuquén capital.

La actividad se realiza mediante una articulación entre jefatura de Gabinete y el ministerio de Salud, para la provisión de las vacunas; los profesionales y equipo móvil de CALF; y la secretaría de Extensión de la UFLO, que aporta las instalaciones.

Las personas interesadas podrán asistir sin turno, de 9 a 13, a la sede de la UFLO, ubicada en Corrientes 237. Estarán disponibles para aplicarse en forma gratuita las vacunas para personas adultas incluidas en el Calendario Nacional (doble bacteriana, Hepatitis B, doble o triple viral).

Se recuerda que la vacunación es un acto responsable, solidario y un derecho de todas las personas. Argentina cuenta con un calendario de vacunación de los más completos de América Latina.

Por este motivo, desde el Gobierno provincial se continúa promoviendo el acceso equitativo a la salud, acercando la vacunación a la comunidad a través de distintas estrategias para garantizar esquemas completos y protección colectiva.