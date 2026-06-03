Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias, la influenza A H3N2 volvió a ubicarse en el centro de la atención sanitaria. El virus se convirtió en uno de los principales protagonistas del invierno 2026 en Argentina y registra una circulación superior a la observada en otras infecciones respiratorias estacionales.

Aunque popularmente comenzó a ser denominada como "supergripe", los especialistas aclaran que se trata de una variante de influenza conocida desde hace años. Lo que genera preocupación es su capacidad de contagio y la intensidad de los síntomas que suele provocar en comparación con un resfrío común.

Cuáles son los síntomas más frecuentes

A diferencia de los resfríos, que suelen comenzar de manera gradual, la gripe H3N2 suele aparecer de forma repentina. Muchas personas pasan de sentirse bien a presentar malestar intenso en cuestión de horas.

Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Fiebre superior a 38 grados

Dolor muscular intenso

Dolor de cabeza

Escalofríos

Cansancio marcado

Tos seca

Dolor de garganta

Congestión nasal

Sensación general de agotamiento físico.

En algunos casos, especialmente en niños y adultos mayores, también pueden aparecer vómitos o diarrea.

Cómo diferenciarla de un resfrío común

Los especialistas señalan que la principal diferencia está en la intensidad del cuadro. Mientras el resfrío suele permitir continuar con las actividades cotidianas, la gripe H3N2 genera un impacto mucho más fuerte sobre el organismo.

La fiebre alta, los dolores corporales generalizados y el agotamiento extremo son características que suelen inclinar el diagnóstico hacia una influenza y no hacia un simple resfrío.

Además, la aparición brusca de los síntomas es otra señal que ayuda a diferenciarlas.

Quiénes tienen más riesgo de sufrir complicaciones

Si bien la mayoría de los pacientes evoluciona favorablemente, existen grupos que presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros graves:

Adultos mayores de 65 años

Niños pequeños

Embarazadas

Personas con enfermedades respiratorias crónicas

Pacientes con diabetes o afecciones cardíacas

Personas inmunocomprometidas.

Ante síntomas como dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión, somnolencia excesiva o empeoramiento repentino del cuadro, se recomienda consultar de manera urgente a un profesional de la salud.

Cómo prevenir el contagio

Las autoridades sanitarias y los especialistas coinciden en que la vacunación antigripal continúa siendo la herramienta más efectiva para reducir complicaciones, hospitalizaciones y fallecimientos asociados a la influenza.

También recomiendan mantener medidas de cuidado cotidianas:

Lavarse las manos con frecuencia

Ventilar los ambientes cerrados

Evitar compartir utensilios si hay personas enfermas

Cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar

Evitar el contacto cercano cuando aparecen síntomas respiratorios.

Mientras avanza la temporada invernal, los especialistas insisten en no minimizar los síntomas y consultar tempranamente, especialmente cuando se trata de personas pertenecientes a grupos de riesgo.