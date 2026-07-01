El Ministerio de Salud de Neuquén informó este miércoles que el estudiante de 13 años internado tras el incidente ocurrido en una escuela de Cutral Co presenta una evolución favorable y permanece estable.

Durante la mañana fue trasladado al Hospital Provincial Neuquén para ser evaluado por especialistas en miembros superiores. Luego de los estudios regresó a Cutral Co, donde continúa internado y bajo tratamiento médico.

Tras la evaluación, el equipo médico programó una cirugía para los días 8 o 9 de julio, intervención que será realizada en el Hospital Provincial Neuquén por especialistas en miembros superiores. Desde la cartera sanitaria solicitaron respetar la privacidad del adolescente, su familia y la comunidad educativa.

El estado de salud continúa siendo estable

Según el parte oficial difundido por el Ministerio de Salud, el paciente mantiene una evolución favorable desde su internación y continúa bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario.

Las autoridades sanitarias remarcaron que el adolescente permanece con tratamiento médico mientras se prepara la intervención quirúrgica prevista para la próxima semana.

La cirugía ya tiene una fecha prevista

Tras la evaluación realizada por especialistas en el Hospital Provincial Neuquén, los médicos resolvieron programar la operación para el 8 o el 9 de julio.

La intervención estará a cargo del equipo especializado en lesiones de miembros superiores, uno de los servicios de mayor complejidad del sistema público provincial.

¿Qué ocurrió en la escuela de Cutral Co?

El adolescente resultó herido durante el grave episodio registrado en una escuela de Cutral Co, hecho que generó una investigación judicial y una fuerte conmoción en la comunidad educativa. Mientras avanza la causa para determinar las circunstancias del incidente, las autoridades educativas y sanitarias trabajan en tareas de contención para estudiantes, docentes y familias.

Tras el incidente, el Consejo Provincial de Educación informó que se activaron de inmediato los protocolos de actuación. El estudiante que portaba el arma fue apartado y puesto a disposición de las autoridades, mientras que el edificio escolar fue evacuado para facilitar el trabajo de los peritos y de la Justicia, que busca determinar cómo ingresó el arma a la escuela y en qué circunstancias se produjo el disparo.

Mientras avanza la investigación judicial, las autoridades educativas y sanitarias continúan con las tareas de contención y acompañamiento destinadas a estudiantes, docentes y familias, en medio de la fuerte conmoción que generó el hecho en la comunidad educativa.

El pedido oficial de las autoridades

El Gobierno provincial solicitó actuar con prudencia frente a la difusión de información sobre el caso y pidió respetar la intimidad del estudiante, de su familia y de la comunidad educativa.

Además, recordó que cualquier actualización sobre el estado de salud será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Prensa provincial.