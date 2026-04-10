La paritaria docente en Río Negro volvió a estallar. En un nuevo encuentro realizado en la Secretaría de Trabajo en Viedma, el Gobierno provincial y la Unter se sentaron cara a cara, pero salieron peor de lo que entraron: sin acuerdo, con reproches cada vez más duros y con un paro de 48 horas ya confirmado para los días jueves 16 y viernes 17. Lejos de acercar posiciones, la reunión profundizó la grieta.

Por un lado, el Ejecutivo intentó sostener su postura y defendió el esquema de aumentos vigente. Insistió en que los incrementos otorgados permiten que el salario docente le gane a la inflación y volvió a hablar de “responsabilidad” y “previsibilidad” en el manejo de los recursos. Sin embargo, ese discurso no logró calmar el malestar de los docentes, que llegaron a la mesa con reclamos mucho más profundos.

La Unter no dudó en subir el tono. Con un mensaje directo y sin filtros, denunció que el Gobierno evitó discutir una recomposición real y lanzó una frase que resume el conflicto: "salarios de pobreza". Además, el gremio acusó al Ejecutivo de esquivar el debate salarial y de no dar respuestas a problemas que arrastra el sistema educativo, como las malas condiciones edilicias, la falta de cargos y el incumplimiento de derechos laborales.

En ese contexto, lejos de retroceder, el sindicato ratificó las medidas de fuerza. "Sin propuesta, hay paro", advirtieron, dejando en claro que el conflicto ya está en fase de escalada. La decisión impactará de lleno en las escuelas públicas, donde miles de alumnos se quedarán sin clases en medio de una disputa que no encuentra salida.

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que el próximo 20 de abril se pagará la segunda cuota de la suma fija no remunerativa de 125.000 pesos por agente. También adelantó que las nuevas grillas salariales se conocerán una vez publicados los índices de inflación de Viedma y Nación, que servirán de base para definir futuros aumentos. Sin embargo, esas promesas no alcanzaron para destrabar la negociación.

Además, desde la Provincia cuestionaron con dureza la decisión de Unter de anunciar el paro antes de cerrar la discusión, calificando esa postura como "excesiva". Para el gremio, en cambio, la verdadera presión no está en las medidas de fuerza, sino en los sueldos que, aseguran, no alcanzan para llegar a fin de mes y en escuelas que siguen acumulando problemas sin resolver.

Así, el escenario quedó planteado: negociación empantanada, posiciones cada vez más duras y un paro que aparece como el primer capítulo de un conflicto que promete seguir escalando. Porque si algo quedó claro en esta paritaria es que, por ahora, nadie está dispuesto a ceder. Y en el medio, como siempre, queda la educación pública.