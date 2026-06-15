La Feria del Chivito y el Cordero volverá al Mercado Concentrador Neuquén los días jueves 18 y viernes 19 de junio, organizada por Cordecc, con venta directa de productos regionales provenientes del norte de la provincia.

Durante ambas jornadas, entre las 13 y las 17, los vecinos podrán comprar chivitos, corderos y escabeches artesanales, elaborados por productores y crianceros del Alto Neuquén. La iniciativa apunta a fortalecer la comercialización regional y ofrecer alimentos típicos para reuniones familiares y encuentros deportivos.

Los organizadores informaron que ya se encuentra habilitada la reserva anticipada mediante WhatsApp al 2942-469860, con el objetivo de garantizar disponibilidad de las piezas antes de la venta presencial.

El regreso de una feria que conecta a productores y consumidores

La nueva edición de la Feria del Chivito y el Cordero permitirá a los consumidores acceder a productos emblemáticos de la gastronomía neuquina directamente desde quienes los producen.

La propuesta reúne a crianceros y productores del norte provincial, una zona donde la producción caprina y ovina constituye una de las principales actividades económicas y culturales.

Desde Cordecc destacaron que la iniciativa busca promover el consumo de alimentos regionales con identidad territorial y generar canales de comercialización directa para las familias productoras.

Qué productos se podrán comprar

Durante las dos jornadas estarán disponibles:

Chivito del Alto Neuquén: $160.000 la pieza de entre 9 y 10 kilos promedio.

$160.000 la pieza de entre 9 y 10 kilos promedio. Cordero del Alto Neuquén: $170.000 la pieza de entre 15 y 17 kilos promedio.

$170.000 la pieza de entre 15 y 17 kilos promedio. Escabeche de chivo y ajo: $15.000 el frasco de 360 gramos.

Además, se aceptarán tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.

Cómo reservar un chivito o un cordero antes de la feria

Los organizadores recomendaron realizar reservas anticipadas para garantizar la disponibilidad de los productos.

Los pedidos pueden efectuarse al WhatsApp 2942-469860, sin límite de unidades, y luego retirarse durante las jornadas de venta en el Mercado Concentrador.

La modalidad ya fue utilizada en anteriores convocatorias debido a la alta demanda que suelen generar los chivitos del norte neuquino.

Un producto que se convirtió en símbolo del norte neuquino

El chivito del norte neuquino es uno de los alimentos más representativos de la producción regional y uno de los productos más buscados en las ferias impulsadas por Cordecc.

En los últimos años, distintas convocatorias realizadas en Neuquén capital registraron una importante respuesta del público, con largas filas y ventas anticipadas agotadas en algunas ediciones.

La comercialización directa permite reducir intermediarios y acercar a los consumidores productos elaborados por familias crianceras que desarrollan su actividad en departamentos del norte provincial.

El impacto para los crianceros del Alto Neuquén

Más allá de la venta puntual, la feria funciona como una herramienta de promoción para la economía regional.

La actividad permite visibilizar el trabajo de los productores del Alto Neuquén, fortalecer los ingresos de las familias rurales y mantener vigente una tradición productiva profundamente ligada a la identidad neuquina.

Además, este tipo de eventos contribuyen a posicionar productos regionales dentro de nuevos mercados y ampliar el conocimiento de los consumidores sobre los sistemas de producción locales.

Información útil para quienes quieran asistir

La feria se realizará:

Lugar: Mercado Concentrador Neuquén.

Fechas: jueves 18 y viernes 19 de junio.

Horario: de 13 a 17 horas.

Reservas: WhatsApp 2942-469860.

Medios de pago: crédito, débito, Mercado Pago y transferencias.