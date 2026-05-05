Río Negro avanza con la campaña de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en articulación con Campo Limpio. La primera etapa, realizada el 29 y 30 de abril en Chimpay y Luis Beltrán, permitió a productores acercar envases con triple lavado y perforados, garantizando su correcta disposición dentro de un sistema formal.

La respuesta del sector reflejó un compromiso creciente con prácticas productivas responsables y un cambio cultural que ya muestra resultados concretos en la provincia. El objetivo es reducir el impacto ambiental, mejorar las condiciones de trabajo y asegurar trazabilidad en el manejo de residuos.

Durante mayo, el cronograma se amplía a nuevas localidades: Viedma: 6, 7 y 8 de mayo, Ruta 3 Km 975 (ExIDEVI); Río Colorado: 7 y 8 de mayo, galpón de la Delegación Municipal de Colonia Julia y Echarren; Regina: 13, 14 y 15 de mayo, Centro de Reciclado, calle Juan XXIII; Ingeniero Huergo: 14 y 15 de mayo, Corralón municipal, San Martín entre España y Berutti. En Allen: 21 y 22 de mayo, Planta de separación de residuos, calle Formosa 38. En Cipolletti: 21 y 22 de mayo, Consorcio de Riego, calle Santa Cruz y San Luis.

El impacto es directo: menos envases en el ambiente, mayor trazabilidad, mejores prácticas en el campo y más cuidado para las comunidades rionegrinas. La campaña se consolida como una política pública con resultados concretos: orden en la gestión de residuos, acompañamiento al productor y un Estado presente en todo el territorio.