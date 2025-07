Campaña ambiental en Río Negro recolectó más de 9 toneladas de envases vacíos

Río Negro recolectó más de 9.000 kilos de envases vacíos de fitosanitarios durante una campaña ambiental desarrollada en siete localidades, como parte de su estrategia de gestión responsable de residuos rurales. La iniciativa fue impulsada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático en conjunto con la asociación Campo Limpio, y se realizó entre abril y mayo de este año. Los materiales fueron clasificados, enviados a centros de almacenamiento temporales y serán reciclados o tratados según su tipo, en cumplimiento de la Ley Nacional 27.279.

La campaña incluyó las ciudades de Viedma, Chimpay, Luis Beltrán, Ingeniero Huergo, Allen, Villa Regina y Cipolletti. En total, se recolectaron 9.048 kilos de envases, de los cuales 6.677 kilos correspondieron a envases tipo A (lavables y reciclables) y 2.371 kilos a tipo B (no reutilizables). Viedma lideró la recolección con 4.397 kilos, seguida por Luis Beltrán con 1.539 kilos y Villa Regina con 1.320 kilos. Los envases fueron trasladados a los Centros de Almacenamiento Temporales (CAT) de Roca y Centenario, donde se realiza su disposición final segura.

La clasificación de los residuos incluyó una revisión técnica que determinó que 484 kilos eran no reciclables desde origen, mientras que otros 1.887 kilos no fueron correctamente lavados, por lo que también fueron considerados tipo B. Esta diferenciación es clave para garantizar que los materiales no generen impactos negativos en el ambiente ni riesgos para la salud humana. “La correcta gestión de estos envases es fundamental para evitar la contaminación de suelos y cursos de agua, y para proteger a las comunidades rurales”, señalaron desde la Secretaría de Ambiente.

Viedma lideró la recolección de envases con 4.397 kilos

La campaña se incluye en la Ley Nacional 27.279, que regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios y establece procedimientos para su recolección, almacenamiento y tratamiento. Río Negro ha sido una de las provincias pioneras en implementar operativos periódicos con participación interinstitucional. “Estas acciones permiten avanzar hacia una agricultura más sustentable, con prácticas que respetan el ambiente y promueven la economía circular”, destacaron desde Campo Limpio. La articulación con municipios y productores fue clave para el éxito de la iniciativa.

La recolección de envases vacíos no solo reduce el impacto ecológico, sino que también fortalece la conciencia ciudadana sobre el uso responsable de productos agroquímicos. “Cada envase correctamente tratado es una acción concreta contra la contaminación”, concluyeron desde el gobierno provincial. Se prevé que nuevas campañas se desarrollen en el segundo semestre, con el objetivo de ampliar la cobertura territorial y mejorar los índices de recuperación.

-