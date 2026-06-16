Una gran combinación: Copahue se prepara para el lanzamiento de Termas Nieve el lunes 29 de junio

El lunes 29 de junio comenzará una nueva edición de Termas Nieve, uno de los productos turísticos más emblemáticos del invierno neuquino. Con esa combinación de bienestar, naturaleza y aventura en un entorno completamente nevado, la propuesta funcionará de manera ininterrumpida entre julio y agosto. Así lo confirmó el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, Matías Ramos, quien destacó el trabajo logístico que demanda mantener operativo el complejo termal de Copahue durante la temporada invernal.

Un operativo especial para mantener abiertas las termas

Copahue, suele permanecer cubierta por varios metros de nieve durante gran parte del invierno. Esta realidad obliga a desplegar un importante operativo para garantizar la atención de los visitantes y el funcionamiento de los servicios. Según explicó Ramos, el personal trabaja bajo un sistema de turnos semanales y permanece alojado en la localidad cordillerana mientras dura su servicio.

El desafío no es menor. Durante el invierno, la villa termal queda prácticamente aislada por las condiciones climáticas, aunque continúa recibiendo visitantes atraídos por una experiencia difícil de encontrar en otros destinos del país. "Copahue es un pueblo que queda tapado de nieve y allí esperamos a los turistas que llegan para disfrutar de esta experiencia única", destacó Ramos.

Cómo es llegar a las termas en medio de la nieve

Uno de los principales atractivos de Termas Nieve es el acceso al complejo termal. Los visitantes deben trasladarse en vehículos especialmente preparados para circular sobre superficies nevadas. Desde el Ente Provincial de Termas remarcaron que Caviahue posee uno de los parques automotores de nieve más importantes de Latinoamérica, integrado por motos de nieve, vehículos oruga y modernos pisa nieves.

Además, en los últimos años se incorporaron unidades calefaccionadas que ampliaron el perfil de los visitantes. "Antes era una experiencia más vinculada a la aventura. Hoy contamos con pisa nieves calefaccionados que permiten que adultos mayores y niños también puedan disfrutar de la propuesta", señaló el funcionario.

Aguas termales, nieve y bienestar en plena cordillera

El principal atractivo sigue siendo la posibilidad de sumergirse en aguas termales naturales mientras el paisaje permanece completamente cubierto por nieve. Las piscinas mantienen temperaturas agradables incluso durante los días más fríos del invierno y son reconocidas por sus propiedades terapéuticas, utilizadas históricamente en tratamientos de salud y bienestar.

La postal de vapor emergiendo entre montañas blancas se ha convertido en una de las imágenes más representativas del turismo invernal en Neuquén.

Gastronomía regional y actividades para toda la familia

La propuesta turística se complementará con una amplia oferta de actividades recreativas y gastronómicas. Entre las opciones previstas se encuentran excursiones con raquetas de nieve, circuitos de esquí de fondo y recorridos por los paisajes de la zona. También habrá propuestas vinculadas a la gastronomía regional, con especial protagonismo del tradicional chivito neuquino y otros productos típicos de la cordillera.

Además, el gobierno provincial coordina acciones con distintas áreas, entre ellas Salud, que mantendrá presencia permanente en la villa durante toda la temporada para brindar asistencia a residentes y turistas.

Un producto turístico que distingue al invierno patagónico

Desde el Ente Provincial de Termas sostienen que Termas Nieve se consolidó como uno de los productos turísticos más distintivos de la Patagonia durante la temporada invernal.

La combinación de aguas termales, nieve, gastronomía regional y actividades al aire libre convierte a Copahue en un destino cada vez más elegido por quienes buscan experiencias diferentes en la cordillera neuquina.